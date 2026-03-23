НАБУ просить ввести санкції проти екснардепа у справі "Столичного"

Слідчі дії. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України просить запровадити санкції проти колишнього народного депутата від забороненої Партії регіонів, який є підозрюваним у справі про махінації із землями ринку "Столичний" під Києвом. За даними слідства, детективи виявили його фінансові зв'язки з державою-агресором, зокрема компанії на тимчасово окупованих територіях і в Росії, що сплачували податки до російського бюджету.

Йдеться про колишнього народного депутата від нині забороненої Партії регіонів, якого у цьому провадженні підозрюють в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Йдеться про Юрія Іванющенка.

Причиною такого звернення стали дані, які детективи отримали під час слідства. У бюро заявляють, що встановили стійкі фінансові зв'язки підозрюваного з державою-агресором. Серед іншого слідство вказує на роботу пов'язаних із ним компаній на тимчасово окупованих територіях і на території РФ. За даними НАБУ, ці компанії сплачували податки до російського бюджету.

Окрім того, колишній нардеп користується російським паспортом та веде контакти з особами, яких вважають причетними до фінансування збройних формувань і окупаційних органів держави-агресора.

НАБУ продовжує вести розслідування по справі ринку "Столичний"

Усе це з'ясувалося в межах розслідування, яке НАБУ і САП ведуть щодо земель навколо ринку "Столичний" під Києвом. За даними слідства, схема стосувалася незаконної приватизації 18 гектарів державної землі, ринкова вартість якої перевищує 160 млн грн.

Як стверджують слідчі, забудовниця вирішила встановити повний контроль над ринком і для цього почала незаконно переписувати його активи, зокрема майно і кошти, на підконтрольні фірми та підставних осіб. Саме це дало змогу розпоряджатися земельним масивом, на якому розташований ринок, а його площа перевищує 150 гектарів.

Пізніше ці ділянки, за матеріалами слідства, продали трьом товариствам, які також пов'язують із забудовницею. У НАБУ наголошують, що продаж відбувався на підставі удаваних правочинів.

Втім, на цьому історія не завершилася. Під час врегулювання конфлікту забудовниця та колишній депутат, як заявляє слідство, підписали меморандум, де йшлося про спільне використання земельного масиву, зокрема під забудову. Подальше розпорядження цим масивом вдалося зупинити лише після арешту, накладеного за клопотанням прокурорів САП.

Серед учасників провадження названі колишній народний депутат від Партії регіонів, дві підконтрольні йому особи, столична забудовниця, підконтрольна їй особа та колишній керівник обласного управління Держгеокадастру України.

