Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня НАБУ просить ввести санкції проти екснардепа у справі "Столичного"

НАБУ просить ввести санкції проти екснардепа у справі "Столичного"

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 11:38
НАБУ просить ввести санкції проти екснардепа у справі "Столичного"
Слідчі дії. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України просить запровадити санкції проти колишнього народного депутата від забороненої Партії регіонів, який є підозрюваним у справі про махінації із землями ринку "Столичний" під Києвом. За даними слідства, детективи виявили його фінансові зв'язки з державою-агресором, зокрема компанії на тимчасово окупованих територіях і в Росії, що сплачували податки до російського бюджету.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

У справі "Столичного" виявили зв'язки підозрюваного з Росією

Йдеться про колишнього народного депутата від нині забороненої Партії регіонів, якого у цьому провадженні підозрюють в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Йдеться про Юрія Іванющенка.

Причиною такого звернення стали дані, які детективи отримали під час слідства. У бюро заявляють, що встановили стійкі фінансові зв'язки підозрюваного з державою-агресором. Серед іншого слідство вказує на роботу пов'язаних із ним компаній на тимчасово окупованих територіях і на території РФ. За даними НАБУ, ці компанії сплачували податки до російського бюджету.

Окрім того, колишній нардеп користується російським паспортом та веде контакти з особами, яких вважають причетними до фінансування збройних формувань і окупаційних органів держави-агресора.

НАБУ продовжує вести розслідування по справі ринку "Столичний"

Усе це з'ясувалося в межах розслідування, яке НАБУ і САП ведуть щодо земель навколо ринку "Столичний" під Києвом. За даними слідства, схема стосувалася незаконної приватизації 18 гектарів державної землі, ринкова вартість якої перевищує 160 млн грн.

Як стверджують слідчі, забудовниця вирішила встановити повний контроль над ринком і для цього почала незаконно переписувати його активи, зокрема майно і кошти, на підконтрольні фірми та підставних осіб. Саме це дало змогу розпоряджатися земельним масивом, на якому розташований ринок, а його площа перевищує 150 гектарів.

Пізніше ці ділянки, за матеріалами слідства, продали трьом товариствам, які також пов'язують із забудовницею. У НАБУ наголошують, що продаж відбувався на підставі удаваних правочинів.

Втім, на цьому історія не завершилася. Під час врегулювання конфлікту забудовниця та колишній депутат, як заявляє слідство, підписали меморандум, де йшлося про спільне використання земельного масиву, зокрема під забудову. Подальше розпорядження цим масивом вдалося зупинити лише після арешту, накладеного за клопотанням прокурорів САП.

Серед учасників провадження названі колишній народний депутат від Партії регіонів, дві підконтрольні йому особи, столична забудовниця, підконтрольна їй особа та колишній керівник обласного управління Держгеокадастру України.

НАБУ продовжує системно виявляти випадки корупції та хабарництва в Україні. Так на Сумщині викрили посадовицю, яка вимагала гроші з прифронтового підприємства.

Кілька днів тому в НАБУ викрили схему розкрадання коштів на оборонному підприємстві. Посадовці збагатилися на понад 19 млн гривень на закупівлі металу. 

санкції НАБУ нардепи
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації