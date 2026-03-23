НАБУ просит ввести санкции против экс-нардепа по делу "Столичного"

Следственные действия. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины просит ввести санкции против бывшего народного депутата от запрещенной Партии регионов, который является подозреваемым по делу о махинациях с землями рынка "Столичный" под Киевом. По данным следствия, детективы обнаружили его финансовые связи с государством-агрессором, в частности компании на временно оккупированных территориях и в России, которые платили налоги в российский бюджет.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

В деле "Столичного" обнаружили связи подозреваемого с Россией

Речь идет о бывшем народном депутате от ныне запрещенной Партии регионов, которого в этом производстве подозревают в организации легализации имущества, полученного преступным путем. Речь идет о Юрии Иванющенко.

Причиной такого обращения стали данные, которые детективы получили во время следствия. В бюро заявляют, что установили устойчивые финансовые связи подозреваемого с государством-агрессором. Среди прочего следствие указывает на работу связанных с ним компаний на временно оккупированных территориях и на территории РФ. По данным НАБУ, эти компании платили налоги в российский бюджет.

Кроме того, бывший нардеп пользуется российским паспортом и ведет контакты с лицами, которых считают причастными к финансированию вооруженных формирований и оккупационных органов государства-агрессора.

НАБУ продолжает вести расследование по делу рынка "Столичный"

Все это выяснилось в рамках расследования, которое НАБУ и САП ведут в отношении земель вокруг рынка "Столичный" под Киевом. По данным следствия, схема касалась незаконной приватизации 18 гектаров государственной земли, рыночная стоимость которой превышает 160 млн грн.

Как утверждают следователи, застройщица решила установить полный контроль над рынком и для этого начала незаконно переписывать его активы, в частности имущество и средства, на подконтрольные фирмы и подставных лиц. Именно это позволило распоряжаться земельным массивом, на котором расположен рынок, а его площадь превышает 150 гектаров.

Позже эти участки, по материалам следствия, продали трем обществам, которые также связывают с застройщицей. В НАБУ отмечают, что продажа происходила на основании мнимых сделок.

Впрочем, на этом история не завершилась. Во время урегулирования конфликта застройщица и бывший депутат, как заявляет следствие, подписали меморандум, где речь шла о совместном использовании земельного массива, в частности под застройку. Дальнейшее распоряжение этим массивом удалось остановить только после ареста, наложенного по ходатайству прокуроров САП.

Среди участников производства названы бывший народный депутат от Партии регионов, два подконтрольных ему лица, столичная застройщица, подконтрольное ей лицо и бывший руководитель областного управления Госгеокадастра Украины.

