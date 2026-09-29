На Вінниччині понад 15 тисяч людей без електроенергії після атаки РФ

Рятувальники гасять пожежі. Фото: ДСНС

Російська атака на залізничну інфраструктуру Вінницької області призвела до масштабного знеструмлення, де без світла залишилися понад 15 тисяч споживачів. Профільні служби ліквідовують наслідки влучання.

Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає Новини.LIVE.

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Наслідки удару РФ по Вінниччині 29 вересня

Російські війська атакували Вінницьку область, спрямувавши удар по транспортній мережі регіону. Під вогнем опинився об'єкт залізничної інфраструктури, де зафіксовано пряме влучання. Завдані пошкодження спровокували перебої в енергопостачанні, через що понад 15 тисяч споживачів залишилися без світла.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС

Для усунення наслідків ворожого удару на пошкодженому об'єкті оперативно розгорнули роботу профільні служби. Фахівці проводять аварійно-відновлювальні заходи, щоб стабілізувати ситуацію та повернути електроенергію в оселі. Водночас повідомляється, що внаслідок цієї ворожої атаки ніхто з людей не постраждав.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Вінницькій області ворог уже націлювався на залізничну інфраструктуру. Так, 13 вересня, росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі, спричинивши займання, яке надзвичайники вже ліквідували. Обійшлося без загиблих і постраждалих, проте через наслідки обстрілу низка потягів наразі курсує із затримками.

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