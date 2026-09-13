РФ атакувала залізничну інфраструктуру Вінниччини: поїзди затримуються

Рятувальники ліквідують наслідки атаки на Вінничині. Фото: ДСНС

Російські війська атакували об’єкт залізничної інфраструктури у Вінницькій області. Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Водночас через атаки РФ низка поїздів курсує із суттєвими затримками.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.

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Росія атакувала залізничну інфраструктуру Вінниччини

Російські війська завдали удару по об’єкту залізничної інфраструктури у Вінницькій області. Внаслідок влучання виникла пожежа.

Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували загоряння. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

"Укрзалізниця" повідомила про затримки поїздів

На тлі чергових атак Росії на залізничну інфраструктуру 13 вересня низка поїздів "Укрзалізниці" курсує із суттєвими затримками.

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Затримки поїздів. Фото: скриншот

Найбільше від графіка відстає поїзд №773/774 Конотоп — Жмеринка. Станом на 12:56 його затримка становила 18 годин 20 хвилин, а на окремих станціях сягала майже 18 годин 45 хвилин.

Також суттєво затримувалися:

№23/24 Хелм — Київ — приблизно на 10 годин;

№19/20 Хелм — Київ — на 9 годин 30 хвилин;

№143/144 Суми — Рахів — на 9 годин 20 хвилин;

№3/4 Дніпро — Ужгород — на 9 годин 20 хвилин;

№19/20 Київ — Хелм — на 8 годин;

№67/68 Варшава — Київ — на 7 годин 10 хвилин;

№23/24 Київ — Хелм — на 6 годин 52 хвилини;

№93/94 Хелм — Харків — на 6 годин 40 хвилин;

№67/68 Київ — Варшава — на 6 годин.

В "Укрзалізниці" пояснили, що затримки пов’язані з евакуаціями, безпековими обмеженнями та необхідністю спрямовувати окремі рейси об’їзними маршрутами.

Проблеми із залізничним сполученням

Після влучання по локомотиву в районі пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" рух поїздів у напрямку Варшави та у зворотному напрямку вже відновили. Водночас затримки залишаються значними.

На дніпровському напрямку поїзди продовжують курсувати об’їзним маршрутом. Через це від графіка відстають рейси із Запоріжжя, Кривого Рогу та Дніпра.

На Сумщині через велику кількість безпекових загроз поїзди з Конотопа рухаються з додатковими обмеженнями.

В "Укрзалізниці" попередили, що час затримки може змінюватися. Під час повітряних тривог, евакуацій та об’їздів він може збільшуватися, а після відновлення руху та можливого прискорення — скорочуватися.

Пасажирів закликали стежити за актуальними оновленнями перевізника та дотримуватися безпекових сигналів залізничників.

Як писали Новини.LIVE, російські війська атакували пасажирський потяг біля польського кордону. Вранці 13 вересня на Волині, приблизно за два кілометри від державного кордону з Польщею, російський дрон вдарив по локомотиву пасажирського поїзда. Завдяки завчасному попередженню залізничної бригади вдалося уникнути жертв серед пасажирів та працівників залізниці.

Також "Укрзалізниця" оновила графік руху поїздів на осінь та призначила додатковий рейс Київ — Луцьк. Поїзд курсуватиме у вихідні 18–20 та 25–27 вересня, а маршрут пролягатиме через Фастів, Бердичів, Шепетівку, Здолбунів і Рівне.