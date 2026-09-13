Россия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Винницкой области: поезда задерживаются

Спасатели устраняют последствия нападения в Винницкой области. Фото: ГСЧС

Российские войска атаковали объект железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области. В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В то же время из-за атак РФ ряд поездов курсирует с существенными задержками.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.

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Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Винницкой области

Российские войска нанесли удар по объекту железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области. В результате попадания возник пожар.

Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

"Укрзализныця" сообщила о задержках поездов

На фоне очередных атак России на железнодорожную инфраструктуру 13 сентября ряд поездов "Укрзализныци" курсирует с существенными задержками.

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Задержки поездов. Фото: скриншот

Больше всего от графика отстает поезд №773/774 Конотоп — Жмеринка. По состоянию на 12:56 его задержка составляла 18 часов 20 минут, а на отдельных станциях достигала почти 18 часов 45 минут.

Также значительно задерживались:

№23/24 Хелм — Киев — примерно на 10 часов;

№19/20 Хелм — Киев — на 9 часов 30 минут;

№143/144 Сумы — Рахов — на 9 часов 20 минут;

№ 3/4 Днепр — Ужгород — на 9 часов 20 минут;

№19/20 Киев — Хелм — на 8 часов;

№67/68 Варшава — Киев — 7 часов 10 минут;

№23/24 Киев — Хелм — на 6 часов 52 минуты;

№ 93/94 Хелм — Харьков — на 6 часов 40 минут;

№67/68 Киев — Варшава — на 6 часов.

В "Укрзализныце" пояснили, что задержки связаны с эвакуациями, ограничениями по безопасности и необходимостью направлять отдельные рейсы по объездным маршрутам.

Проблемы с железнодорожным сообщением

После попадания в локомотив в районе пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" движение поездов в направлении Варшавы и в обратном направлении уже возобновили. В то же время задержки остаются значительными.

На днепровском направлении поезда продолжают курсировать по объездной трассе. Из-за этого от графика отстают рейсы из Запорожья, Кривого Рога и Днепра.

В Сумской области из-за большого количества угроз безопасности поезда из Конотопа движутся с дополнительными ограничениями.

В "Укрзализныце" предупредили, что время задержки может меняться. Во время воздушных тревог, эвакуаций и объездов оно может увеличиваться, а после возобновления движения и возможного ускорения — сокращаться.

Пассажиров призвали следить за актуальными обновлениями перевозчика и соблюдать сигналы безопасности железнодорожников.

Как писали Новини.LIVE, российские войска атаковали пассажирский поезд у польской границы. Утром 13 сентября на Волыни, примерно в двух километрах от государственной границы с Польшей, российский дрон нанес удар по локомотиву пассажирского поезда. Благодаря своевременному предупреждению железнодорожной бригаде удалось избежать жертв среди пассажиров и сотрудников железной дороги.

Также "Укрзализныця" обновила расписание движения поездов на осень и назначила дополнительный рейс Киев — Луцк. Поезд будет курсировать в выходные 18–20 и 25–27 сентября, а маршрут пролегает через Фастов, Бердичев, Шепетовку, Здолбунов и Ровно.