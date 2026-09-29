РФ атакувала Житомир, Коростень, Звягель та Овруч безпілотниками

Росіяни атакували цивільні підприємства на Житомирщині
Майже десяток ударів безпілотниками зафіксували на Житомирщині з вечора неділі до ранку понеділка. Атака припала на цивільні підприємства, паливну та транспортну інфраструктуру в Овручі, Звягелі, Коростені й Житомирі. Наразі відомостей про загиблих чи травмованих людей немає.
Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає Новини.LIVE.
Житомирська область зазнала атаки 29 вересня
Ніч із 28 на 29 вересня у Житомирській області минула під масованими ударами російських безпілотників. Загалом зафіксовано приблизно 10 атак на цивільну інфраструктуру регіону.
Ворожі прильоти та уламки дронів припали на кілька великих міст області: Житомир, Коростень, Звягель та Овруч. Цього разу агресор цілив у мирний сектор, тож пошкоджень зазнали цивільні виробничі підприємства, а також споруди транспортної та паливної систем.
Спеціальні підрозділи разом із рятувальниками продовжують ліквідовувати наслідки ударів безпосередньо у зонах падіння уламків збитих дронів та в місцях прямих влучань.
Згідно з попередніми офіційними відомостями, атака обійшлася без людських жертв. Інформація про поранених чи загиблих цивільних громадян наразі не надходила.
Новини.LIVE повідомляли, що ранковий удар по Києву 29 вересня спричинив руйнування у двох районах. Відомо, що в Голосіївському постраждала житлова багатоповерхівка, а в Солом'янському пошкоджено приватні будинки. Відомо про одного пораненого, ще десятьох мешканців рятувальники евакуювали в безпечне місце.
За добу російські війська атакували 24 населені пункти Сумщини авіабомбами, безпілотниками та мінометами. Поранення дістали четверо цивільних. Руйнувань зазнали не лише приватні оселі, а й залізнична інфраструктура. Там пошкоджено колії та локомотив.