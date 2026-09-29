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Россияне атаковали гражданские предприятия в Житомирской области

Ua ru
29 сентября 2026 10:11
Россия атаковала Житомир, Коростень, Звягель и Овруч с помощью беспилотников
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

С вечера воскресенья до утра понедельника в Житомирской области было зафиксировано почти десяток ударов беспилотников. Атака была нацелена на гражданские предприятия, топливную и транспортную инфраструктуру в Овруче, Звягеле, Коростене и Житомире. На данный момент сведений о погибших или раненых нет.

Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, передает Новини.LIVE.

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Житомирская область подверглась атаке 29 сентября

Ночь с 28 на 29 сентября в Житомирской области прошла под массированными ударами российских беспилотников. Всего зафиксировано около 10 атак на гражданскую инфраструктуру региона.

Житомирська область
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Житомирской области

Вражеские удары и обломки дронов пришлись на несколько крупных городов области: Житомир, Коростень, Звягель и Овруч. На этот раз агрессор нацелился на мирный сектор, поэтому повреждения получили гражданские производственные предприятия, а также сооружения транспортной и топливной систем.

Обстріл Житомирської області 29 вересня
Последствия атаки и пожар. Фото: ГСЧС Житомирской области

Специальные подразделения совместно со спасателями продолжают ликвидировать последствия ударов непосредственно в зонах падения обломков сбитых дронов и в местах прямых попаданий.

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Спасатель готовит шланг для подачи воды. Фото: ГСЧС Житомирской области

Согласно предварительным официальным данным, атака обошлась без человеческих жертв. Информация о раненых или погибших гражданских лицах пока не поступала.

Новини.LIVE сообщали, что утренний удар по Киеву 29 сентября привёл к разрушениям в двух районах. Известно, что в Голосеевском районе пострадала жилая многоэтажка, а в Соломенском — повреждены частные дома. Известно об одном раненом, ещё десять жителей спасатели эвакуировали в безопасное место.

За сутки российские войска атаковали 24 населенных пункта Сумской области авиабомбами, беспилотниками и минометами. Ранения получили четверо гражданских лиц. Разрушениям подверглись не только частные дома, но и железнодорожная инфраструктура. Там повреждены рельсы и локомотив.

пожар обстрелы Житомирская область предприятия война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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