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Главная Новости дня В Винницкой области более 15 тысяч человек без света из-за атаки

В Винницкой области более 15 тысяч человек без света из-за атаки

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29 сентября 2026 11:12
В Винницкой области более 15 тысяч человек остались без электричества после атаки РФ
Спасатели тушат пожары. Фото: ГСЧС

Российская атака на железнодорожную инфраструктуру Винницкой области привела к масштабному отключению электроэнергии, в результате чего без света остались более 15 тысяч потребителей. Профильные службы устраняют последствия удара.

Об этом сообщила глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная, передает Новини.LIVE.

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Последствия удара РФ по Винницкой области 29 сентября

Российские войска атаковали Винницкую область, нанеся удар по транспортной сети региона. Под обстрелом оказался объект железнодорожной инфраструктуры, где зафиксировано прямое попадание. Нанесённые повреждения вызвали перебои в энергоснабжении, из-за чего более 15 тысяч потребителей остались без света.

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Тушение пожара. Фото: ГСЧС

Для устранения последствий вражеского удара на поврежденном объекте оперативно развернули работу профильные службы. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы стабилизировать ситуацию и восстановить электроснабжение в домах. При этом сообщается, что в результате этой вражеской атаки никто из людей не пострадал.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Винницкой области враг уже нацеливался на железнодорожную инфраструктуру. Так, 13 сентября россияне нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, вызвав возгорание, которое чрезвычайники уже ликвидировали. Обошлось без погибших и пострадавших, однако из-за последствий обстрела ряд поездов пока курсирует с задержками.

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Сегодня, 29 сентября, Житомирскую область атаковали около десяти вражеских дронов. Под ударами оказались гражданские предприятия, транспортные узлы и топливные объекты в Житомире, Коростене, Звягеле и Овруче. По предварительным данным, погибших и раненых нет.

пожар электроэнергия обстрелы Винницкая область война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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