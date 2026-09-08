Погода в Україні на 9-10 вересня: Діденко прогнозує потепління до +32

Люди на зупинці громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у середу, 9 вересня, залишатиметься теплою та сухою. Завдяки антициклону опадів не прогнозується, а в окремих регіонах температура повітря підніметься до +32 °C.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на прогноз синоптикині Наталки Діденко.

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Погода в Україні на 9 вересня

За словами Діденко, над усією територією України продовжує панувати антициклон — область високого атмосферного тиску, яка забезпечує сонячну та малохмарну погоду.

Опади 9 вересня не очікуються в жодному регіоні країни.

У західних областях температура повітря становитиме +27...+32 °C. На більшій частині території України вдень прогнозують +24...+27 °C, а найпрохолодніше буде на сході, де повітря прогріється до +21...+23 °C.

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Водночас Діденко звернула увагу, що Київ залишається затягнутим димом від пожеж, спричинених російськими атаками, оскільки для антициклону характерний слабкий вітер.

За прогнозом Діденко, ситуація почне покращуватися вже у четвер, 10 вересня, коли посилиться західний та південно-західний вітер із поривами 10–14 м/с.

Після 10 вересня в Україні повітря стане свіжішим, однак справжнього осіннього похолодання найближчим часом не очікується.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про погоду в Україні з 7 до 13 вересня. Упродовж тижня переважатиме тепло, а місцями температура сягатиме +33 °C. В окремих областях прогнозують короткочасні дощі, грози та сильний вітер.

Також Новини.LIVE писав про негоду на Харківщині, де прогнозували дощі та грози. Пориви вітру мали посилитися й в регіоні оголосили жовтий рівень небезпеки.