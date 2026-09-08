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Главная Новости дня На Украину надвигается антициклон: Диденко прогнозирует потепление

На Украину надвигается антициклон: Диденко прогнозирует потепление

Ua ru
8 сентября 2026 12:02
Погода в Украине на 9–10 сентября: Диденко прогнозирует потепление до +32
Люди на остановке общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в среду, 9 сентября, останется теплой и сухой. Благодаря антициклону осадков не прогнозируется, а в отдельных регионах температура воздуха поднимется до +32 °C.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

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Погода в Украине на 9 сентября

По словам Диденко, над всей территорией Украины продолжает господствовать антициклон — область высокого атмосферного давления, которая обеспечивает солнечную и малооблачную погоду.

Осадков 9 сентября не ожидается ни в одном регионе страны.

В западных областях температура воздуха составит +27...+32 °C. На большей части территории Украины днем прогнозируют +24...+27 °C, а прохладнее всего будет на востоке, где воздух прогреется до +21...+23 °C.

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В столице синоптики прогнозируют сухую, ясную и солнечную погоду. Днем температура поднимется до +25...+27 °C.

В то же время Диденко обратила внимание, что Киев по-прежнему окутан дымом от пожаров, вызванных российскими атаками, поскольку для антициклона характерен слабый ветер.

По прогнозу Диденко, ситуация начнёт улучшаться уже в четверг, 10 сентября, когда усилится западный и юго-западный ветер с порывами 10–14 м/с.

После 10 сентября в Украине воздух станет свежее, однако настоящего осеннего похолодания в ближайшее время не ожидается.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о погоде в Украине с 7 по 13 сентября. В течение недели будет преобладать теплая погода, а местами температура достигнет +33 °C. В отдельных областях прогнозируются кратковременные дожди, грозы и сильный ветер.

Также Новини.LIVE писал о непогоде в Харьковской области, где прогнозировались дожди и грозы. Порывы ветра должны были усилиться и в регионе объявили желтый уровень опасности.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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