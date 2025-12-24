На Полтавщині накрили ділка, який торгував інвалідністю для ухилянтів

На торговця інвалідністю чекає суд — допомагав за хабар ухилянтам
Шість тисяч доларів та ще п'ять тисяч гривень зверху — такою була ціна втечі від армії через діагноз. На Полтавщині правоохоронці ліквідували схему продажу другої групи інвалідності.
Про це повідомляє видання Судово-юридична газета.
Пакет "все включено"
За даними начальника обласної поліції Євгена Рогачова, ключовою фігурою був 48-річний посередник. Він шукав охочих отримати відстрочку і пенсію "по хворобі".
Чоловік пропонував повний сервіс. Сюди входило фіктивне лікування (лише на папері), підроблені медичні висновки та, головне, — гарантоване рішення лікарської комісії. Зловмисник користувався зв'язками серед медиків, які торгували своїми підписами.
Гроші в обмін на папери
Механізм був простим. Клієнт платив валюту. Натомість отримував пакет офіційних, але фальшивих документів.
Ділок не просто віддавав папери. Він проводив інструктаж: пояснював, як поводитися і як використовувати ці довідки, щоб оформити пенсію та знятися з військового обліку.
Що загрожує
Бізнес на ухилянтах закінчився підозрою. Посереднику інкримінують пособництво в одержанні хабаря та організацію підробки документів. Перспектива невтішна: від 5 до 10 років в'язниці. Плюс конфіскація майна.
Зараз поліція встановлює повне коло причетних. Шукають лікарів, які брали участь у схемі та штампували липові діагнози.
