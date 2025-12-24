Відео
Головна Новини дня На торговця інвалідністю чекає суд — допомагав за хабар ухилянтам

На торговця інвалідністю чекає суд — допомагав за хабар ухилянтам

Дата публікації: 24 грудня 2025 03:32
На Полтавщині накрили ділка, який торгував інвалідністю для ухилянтів
Гроші, які поліція вилучила під час обшуку у справі. Фото: Нацполіція

Шість тисяч доларів та ще п'ять тисяч гривень зверху — такою була ціна втечі від армії через діагноз. На Полтавщині правоохоронці ліквідували схему продажу другої групи інвалідності.

Про це повідомляє видання Судово-юридична газета.

Пакет "все включено"

За даними начальника обласної поліції Євгена Рогачова, ключовою фігурою був 48-річний посередник. Він шукав охочих отримати відстрочку і пенсію "по хворобі".

Чоловік пропонував повний сервіс. Сюди входило фіктивне лікування (лише на папері), підроблені медичні висновки та, головне, — гарантоване рішення лікарської комісії. Зловмисник користувався зв'язками серед медиків, які торгували своїми підписами.

Гроші в обмін на папери

Механізм був простим. Клієнт платив валюту. Натомість отримував пакет офіційних, але фальшивих документів.

Ділок не просто віддавав папери. Він проводив інструктаж: пояснював, як поводитися і як використовувати ці довідки, щоб оформити пенсію та знятися з військового обліку.

Що загрожує

Бізнес на ухилянтах закінчився підозрою. Посереднику інкримінують пособництво в одержанні хабаря та організацію підробки документів. Перспектива невтішна: від 5 до 10 років в'язниці. Плюс конфіскація майна.

Зараз поліція встановлює повне коло причетних. Шукають лікарів, які брали участь у схемі та штампували липові діагнози.

Раніше повідомлялось, що на Вінниччині затримали киянина, який віз ухилянтів до Молдови за 1900 доларів. Він отримав підозру одразу за двома статтями й камеру в СІЗО.

Також ми писали, що у Львівській області прикордонник відійшов в туалет, а в той час ухилянт втік до Польщі.

суд Полтавська область інвалідність ВЛК ухилянти МСЕК судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
