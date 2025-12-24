На Полтавщине накрыли дельца, который торговал инвалидностью для уклонистов

Торговца инвалидностью ждет суд — помогал за взятку уклонистам
Шесть тысяч долларов и еще пять тысяч гривен сверху — такой была цена побега от армии из-за диагноза. На Полтавщине правоохранители ликвидировали схему продажи второй группы инвалидности.
Об этом сообщает издание Судебно-юридическая газета.
Пакет "все включено"
По данным начальника областной полиции Евгения Рогачева, ключевой фигурой был 48-летний посредник. Он искал желающих получить отсрочку и пенсию "по болезни".
Мужчина предлагал полный сервис. Сюда входило фиктивное лечение (только на бумаге), поддельные медицинские заключения и, главное, — гарантированное решение врачебной комиссии. Злоумышленник пользовался связями среди медиков, которые торговали своими подписями.
Деньги в обмен на бумаги
Механизм был простым. Клиент платил валюту. Взамен получал пакет официальных, но фальшивых документов.
Делец не просто отдавал бумаги. Он проводил инструктаж: объяснял, как вести себя и как использовать эти справки, чтобы оформить пенсию и сняться с воинского учета.
Что грозит
Бизнес на уклонистах закончился подозрением. Посреднику инкриминируют пособничество в получении взятки и организацию подделки документов. Перспектива неутешительная: от 5 до 10 лет тюрьмы. Плюс конфискация имущества.
Сейчас полиция устанавливает полный круг причастных. Ищут врачей, которые участвовали в схеме и штамповали липовые диагнозы.
