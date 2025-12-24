На Полтавщине накрыли дельца, который торговал инвалидностью для уклонистов

Деньги, которые полиция изъяла во время обыска по делу. Фото: Нацполиция

Шесть тысяч долларов и еще пять тысяч гривен сверху — такой была цена побега от армии из-за диагноза. На Полтавщине правоохранители ликвидировали схему продажи второй группы инвалидности.

Об этом сообщает издание Судебно-юридическая газета.

Реклама

Читайте также:

Пакет "все включено"

По данным начальника областной полиции Евгения Рогачева, ключевой фигурой был 48-летний посредник. Он искал желающих получить отсрочку и пенсию "по болезни".

Мужчина предлагал полный сервис. Сюда входило фиктивное лечение (только на бумаге), поддельные медицинские заключения и, главное, — гарантированное решение врачебной комиссии. Злоумышленник пользовался связями среди медиков, которые торговали своими подписями.

Деньги в обмен на бумаги

Механизм был простым. Клиент платил валюту. Взамен получал пакет официальных, но фальшивых документов.

Делец не просто отдавал бумаги. Он проводил инструктаж: объяснял, как вести себя и как использовать эти справки, чтобы оформить пенсию и сняться с воинского учета.

Что грозит

Бизнес на уклонистах закончился подозрением. Посреднику инкриминируют пособничество в получении взятки и организацию подделки документов. Перспектива неутешительная: от 5 до 10 лет тюрьмы. Плюс конфискация имущества.

Сейчас полиция устанавливает полный круг причастных. Ищут врачей, которые участвовали в схеме и штамповали липовые диагнозы.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области задержали киевлянина, который вез уклонистов в Молдову за 1900 долларов. Он получил подозрение сразу по двум статьям и камеру в СИЗО.

Также мы писали, что во Львовской области пограничник отошел в туалет, а в то время уклонист сбежал в Польшу.