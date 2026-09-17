На Тернопільщині викрили схему уникнення мобілізації

Викриття схеми уникнення мобілізації на Тернопільщині. Фото: Нацполіція

На Тернопільщині правоохоронці викрили схему, за допомогою якої військовозобов’язані могли отримувати відстрочку від служби. За даними слідства, до неї були причетні четверо лікарів та ще двоє змовників. Майже за три роки вони могли оформити близько тисячі висновків про потребу в постійному догляді за родичами військовозобов’язаних.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Національної поліції України у четвер, 17 вересня.

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Правоохоронці під час викриття учасників злочинної схеми. Фото: Нацполіція

Як діяла схема з відстрочками

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно зі слідчими обласного управління СБУ викрили махінації з офіційною медичною документацією.

За даними правоохоронців, до протиправної діяльності були залучені четверо лікарів одного з регіональних медичних закладів. Вони входили до складу лікарсько-консультаційної комісії. Ще двоє людей, за даними слідства, були залучені до схеми — чоловік і жінка.

Вони оформлювали родичів військовозобов’язаних як людей, які відповідно до висновку ЛКК потребують постійного догляду.

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Чоловік, як зазначають правоохоронці, рекламував роботу своїх "партнерів" та розповідав, що має вплив на членів комісії. Жінка вела переговори з військовозобов’язаними, отримувала від них документи близьких родичів, які нібито потребували догляду, та передавала їх своїй подрузі — голові лікарсько-консультаційної комісії.

За матеріалами слідства, голова комісії разом із колегами без належного медичного обстеження вносили до медичних документів неправдиву інформацію про потребу людей у постійному догляді. Після цього висновок комісії підписували та засвідчували печатками.

Скільки коштували висновки для відстрочки

Надалі на підставі цих документів "клієнти" отримували відстрочку від служби в армії та могли на законних підставах виїхати за кордон.

За оперативною інформацією, схема діяла майже три роки. За цей час змовники встигли виготовити та видати близько 1000 сумнівних висновків.

Вартість такої послуги становила від 6000 до 12 000 доларів.

Обшуки та підозри фігурантам

Правоохоронці провели кілька десятків санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів. Під час слідчих дій вони виявили та вилучили докази протиправної діяльності.

За матеріалами, зібраними оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, змовникам повідомили про підозру залежно від скоєного за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період;

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 — службове підроблення;

ч. 3 ст. 369-2 — зловживання впливом;

ч. 2 ст. 332 — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Скриншот повідомлення Нацполіції/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у серпні 2026 року СБУ та Нацполіція затримали колишнього народного депутата, якого підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. За 10 тисяч доларів військовозобов’язаним пропонували оформити фіктивну інвалідність через медзаклади Миколаївщини. Екснардепа та його посередника затримали після передачі частини коштів за пакет документів.

Новини.LIVE також писали, що на початку серпня 2026 року СБУ, ДБР та Нацполіція викрили чотири схеми ухилення від мобілізації у трьох областях та затримали сімох організаторів. Військовозобов’язаним пропонували фіктивне працевлаштування, підроблені медичні документи, незаконний вступ до аспірантури та переправлення за кордон. Вартість таких "послуг" сягала 12 тисяч доларів, а підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.