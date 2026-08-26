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Головна Новини дня СБУ затримала екснардепа за організацію схеми для ухилянтів

СБУ затримала екснардепа за організацію схеми для ухилянтів

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 15:54
СБУ затримала екснардепа за схему для ухилянтів
Затримання екснардепа. Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала колишнього народного депутата, який, за даними слідства, організував схему ухилення від мобілізації. За 10 тисяч доларів військовозобов’язаним пропонували оформити фіктивну інвалідність, щоб отримати підстави для уникнення призову.

Про це повідомили в СБУ, інформує Новини.LIVE.

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Екснардеп організував схему для ухилянтів

За матеріалами справи, для реалізації оборудки колишній нардеп планував використати особисті зв’язки в медичних установах Миколаївської області.

СБУ затримала екснардепа за організацію схеми для ухилянтів - фото 1
Затримання у медичній установі. Фото: СБУ

Спочатку потенційних клієнтів оформлювали на стаціонарне лікування під виглядом кардіологічних або неврологічних захворювань. Після виписки вони отримували висновки комісії про встановлення третьої групи інвалідності.

Таким чином військовозобов’язані могли отримати документи, які створювали підстави для уникнення мобілізації.

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Співробітники СБУ задокументували діяльність організаторів схеми. Екснардепа та його посередника затримали після отримання другої частини коштів за оформлення повного пакета фіктивних документів про інвалідність.

Затриманим повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

СБУ затримала екснардепа за організацію схеми для ухилянтів - фото 2
Повідомлення про підозру. Фото: СБУ

Наразі триває розслідування. Правоохоронці встановлюють інших людей, які можуть бути причетні до організації незаконної схеми. У разі доведення вини підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління "Д" Департаменту захисту національної державності СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Новини.LIVE інформували, що на Київщині правоохоронці запобігли замаху на керівника оборонного підприємства. За даними слідства, готувалося вбивство посадовця, однак правоохоронці вчасно викрили та зупинили злочинні наміри.

Новини.LIVE також писали, що НАБУ та САП оголосили підозру співробітнику СБУ у справі про незаконне бронювання військовозобов’язаних. За версією слідства, він разом зі спільником та керівницею критично важливого підприємства організував фіктивне працевлаштування чоловіків для отримання бронювання від мобілізації.

СБУ нардепи мобілізація підозра ухилянти Нацполіція
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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