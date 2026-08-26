СБУ задержала бывшего народного депутата за схему для уклоняющихся от военной службы

Задержание бывшего депутата. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала бывшего народного депутата, который, по данным следствия, организовал схему уклонения от мобилизации. За 10 тысяч долларов военнообязанным предлагали оформить фиктивную инвалидность, чтобы получить основания для уклонения от призыва.

Об этом сообщили в СБУ, передает Новини.LIVE.

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Экс-нардеп организовал схему для уклонистов

Согласно материалам дела, для реализации махинации бывший нардеп планировал использовать личные связи в медицинских учреждениях Николаевской области.

Задержание в медицинском учреждении. Фото: СБУ

Сначала потенциальных клиентов оформляли на стационарное лечение под видом кардиологических или неврологических заболеваний. После выписки они получали заключения комиссии об установлении третьей группы инвалидности.

Таким образом военнообязанные могли получить документы, которые создавали основания для уклонения от мобилизации.

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Сотрудники СБУ зафиксировали деятельность организаторов схемы. Бывшего народного депутата и его посредника задержали после получения второй части средств за оформление полного пакета фиктивных документов об инвалидности.

Задержанным сообщили о подозрении по части 2 статьи 28 и части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Уведомление о подозрении. Фото: СБУ

В настоящее время ведется расследование. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к организации незаконной схемы. В случае доказательства вины подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники Главного управления "Д" Департамента защиты национальной государственности СБУ под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Новини.LIVE сообщали, что в Киевской области правоохранители предотвратили покушение на руководителя оборонного предприятия. По данным следствия, готовилось убийство чиновника, однако правоохранители вовремя раскрыли и пресекли преступные намерения.

Новини.LIVE также сообщали, что НАБУ и САП объявили подозрение сотруднику СБУ по делу о незаконном бронировании военнообязанных. По версии следствия, он вместе с сообщником и руководительницей критически важного предприятия организовал фиктивное трудоустройство мужчин для получения отсрочки от мобилизации.