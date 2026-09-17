В Тернопольской области раскрыли схему уклонения от мобилизации

Раскрытие схемы уклонения от мобилизации в Тернопольской области. Фото: Нацполиция

В Тернопольской области правоохранители раскрыли схему, с помощью которой военнообязанные могли получать отсрочку от службы. По данным следствия, к ней были причастны четверо врачей и еще двое соучастников. За почти три года они смогли оформить около тысячи заключений о необходимости постоянного ухода за родственниками военнообязанных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины в четверг, 17 сентября.

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Правоохранители задержали участников преступной схемы. Фото: Нацполиция

Как действовала схема с отсрочками

Оперативники Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины совместно со следователями областного управления СБУ раскрыли махинации с официальной медицинской документацией.

По данным правоохранителей, к противоправной деятельности были привлечены четверо врачей одного из региональных медицинских учреждений. Они входили в состав врачебно-консультационной комиссии. Еще двое человек, по данным следствия, были вовлечены в схему — мужчина и женщина.

Они оформляли родственников военнообязанных как людей, которые, согласно заключению ВКК, нуждаются в постоянном уходе.

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Мужчина, как отмечают правоохранители, рекламировал работу своих "партнеров" и рассказывал, что имеет влияние на членов комиссии. Женщина вела переговоры с военнообязанными, получала от них документы близких родственников, которые якобы нуждались в уходе, и передавала их своей подруге — председателю врачебно-консультационной комиссии.

По материалам следствия, председатель комиссии вместе с коллегами без надлежащего медицинского обследования вносили в медицинские документы ложную информацию о необходимости постоянного ухода за этими людьми. После этого заключение комиссии подписывали и скрепляли печатями.

Сколько стоили заключения для отсрочки

В дальнейшем на основании этих документов "клиенты" получали отсрочку от службы в армии и могли на законных основаниях выехать за границу.

По оперативной информации, схема действовала почти три года. За это время участники преступного сговора успели изготовить и выдать около 1000 сомнительных заключений.

Стоимость такой услуги составляла от 6000 до 12 000 долларов.

Обыски и подозрения в отношении фигурантов

Правоохранители провели несколько десятков санкционированных обысков по местам работы и проживания фигурантов. В ходе следственных действий они обнаружили и изъяли доказательства противоправной деятельности.

По материалам, собранным оперативниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, участникам преступного сговора было предъявлено подозрение в зависимости от совершенного по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 — препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период;

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 — служебный подлог;

ч. 3 ст. 369-2 — злоупотребление влиянием;

ч. 2 ст. 332 — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Скриншот сообщения Нацполиции/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года СБУ и Нацполиция задержали бывшего народного депутата, которого подозревают в организации схемы уклонения от мобилизации. За 10 тысяч долларов военнообязанным предлагали оформить фиктивную инвалидность через медучреждения Николаевской области. Экс-депутата и его посредника задержали после передачи части средств за пакет документов.

Новини.LIVE также сообщали, что в начале августа 2026 года СБУ, ГБР и Нацполиция раскрыли четыре схемы уклонения от мобилизации в трех областях и задержали семерых организаторов. Военнообязанным предлагали фиктивное трудоустройство, поддельные медицинские документы, незаконное поступление в аспирантуру и вывоз за границу. Стоимость таких "услуг" достигала 12 тысяч долларов, а подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.