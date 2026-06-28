На Сумщині через атаки російських дронів поранено 32 людини

Поліція і постраждалі на місці російських ударів. Фото: поліція Сумщини

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

На Сумщині внаслідок серії атак ворожих безпілотників постраждали 32 людини, серед них троє дітей. Поліція документує наслідки обстрілів як воєнні злочини.

Які громади зазнали пошкоджень

У Тростянецькій громаді через влучання БпЛА в житлові будинки травмовано жінок віком 33, 57, 64 та 76 років, а також чоловіків 68 і 71 року. В Охтирській громаді внаслідок ударів безпілотників поранення отримали 39-річна жінка та 64-річний чоловік.

Поліція документує російські злочини. Фото: поліція Сумщини

Найбільше постраждалих зафіксовано у Сумській громаді — 22 людини, серед них троє дітей. Серед поранених — чоловіки віком 42, 44, 50, 53, 62 та 88 років, а також жінки віком від 30 до 82 років.

Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: поліція Сумщини

Також постраждали двоє дітей — немовля віком 1,5 місяця та 13-річна дівчина. У Білопільській громаді поранено 48-річного чоловіка, у Великописарівській — 36-річного місцевого жителя.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за статтею 438 КК України (воєнні злочини), триває слідство.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 27 червня російські безпілотники здійснили масовану атаку на Охтирський район Сумської області. Внаслідок ударів зафіксовані влучання у приватні житлові будинки та на території автозаправних станцій у місті та навколишніх громадах.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Сумській області російські окупанти атакували евакуаційний екіпаж поліції "Білий янгол" та автомобіль центру соціального обслуговування "Берегиня". Внаслідок інциденту люди не постраждали.