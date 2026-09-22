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Головна Новини дня На Сонці зафіксували рідкісний стан: коли буде магнітна буря

На Сонці зафіксували рідкісний стан: коли буде магнітна буря

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22 вересня 2026 12:33
Магнітні бурі 22 вересня: детальний прогноз сонячної активності
Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

Метеозалежні українці можуть видихнути, адже у вівторок, 22 вересня, відчутних магнітних бур не буде. На поверхні світила зафіксували рідкісне явище, бо за минулі 24 години там не трапилося жодного спалаху, хоча науковці все ж допускають невелику ймовірність спалахів М-класу.

Про це Новини.LIVE пише з посиланням на дані синоптиків Meteoprog.

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Магнітні бурі 22 вересня — який прогноз

У вівторок, 22 вересня, вагомих геомагнітних коливань науковці не прогнозують. Загальний стан магнітного поля планети класифікується як спокійний, чому передувало цілковите затишшя на поверхні Сонця.

Протягом попередніх 24 годин показники активності світила трималися на низьких позначках. Зокрема, за останню добу астрофізики не зареєстрували жодного сонячного спалаху. Водночас фахівці зазначають, що сонячна активність залишатиметься низькою, хоча існує незначна ймовірність виникнення окремих вибухових процесів М-класу.

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Прогноз магнітних бур та активність Сонця. Фото: Метеоагент

Сонячна активність на 22 вересня:

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  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
  • Кількість сонячних плям – 6
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Прогноз магнітних бур з 22 до 25 вересня. Фото: Солар Метео

Водночас, як повідомляють синоптики, у період з 24 по 25 вересня буде підвищена активність Сонця та легкі магнітні бурі. Найбільшої сили вони наберуть у четвер, 24 вересня в проміжку з 06:00 до орієнтовно 10:00 ранку. 

Новини.LIVE раніше інформували, що у жовтні 2026 року метеозалежним варто звернути увагу на період із 12 по 16 жовтня. У ці дні прогнозують потужну геомагнітну бурю, яка на тлі осінньої перебудови організму може викликати відчутне погіршення самопочуття. 

Погодні умови в Україні також поступово переходитимуть до передзимових. Так з 21 вересня почалося похолодання з регулярними дощами. Різких змін погоди варто чекати в другій половині жовтня. Розрахунки кліматологів NOAA свідчать про прихід регулярних нічних заморозків та першого снігу, який традиційно найраніше накриє карпатське високогір'я.  

космос Сонце магнітні бурі прогнози
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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