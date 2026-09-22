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Главная Новости дня На Солнце зафиксировали редкое явление: когда магнитная буря

На Солнце зафиксировали редкое явление: когда магнитная буря

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22 сентября 2026 12:33
Магнитные бури 22 сентября: подробный прогноз солнечной активности
Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Украинцы, чувствительные к погодным изменениям, могут вздохнуть с облегчением, ведь во вторник, 22 сентября, ощутимых магнитных бурь не будет. На поверхности Солнца зафиксировали редкое явление: за последние 24 часа там не произошло ни одной вспышки, хотя ученые все же допускают небольшую вероятность вспышек М-класса.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.

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Магнитные бури 22 сентября — какой прогноз

Во вторник, 22 сентября, учёные не прогнозируют значительных геомагнитных колебаний. Общее состояние магнитного поля планеты классифицируется как спокойное, чему предшествовало полное затишье на поверхности Солнца.

В течение предыдущих 24 часов показатели активности Солнца оставались на низком уровне. В частности, за последние сутки астрофизики не зарегистрировали ни одной солнечной вспышки. В то же время специалисты отмечают, что солнечная активность будет оставаться низкой, хотя существует незначительная вероятность возникновения отдельных взрывных процессов М-класса.

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Прогноз магнитных бурь и активность Солнца. Фото: Метеоагент

Солнечная активность на 22 сентября:

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  • Вероятность небольшой геомагнитной бури – 5%
  • Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
  • Количество солнечных пятен – 6
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Прогноз магнитных бурь со 22 по 25 сентября. Фото: Солар Метео

В то же время, как сообщают синоптики, в период с 24 по 25 сентября будет наблюдаться повышенная активность Солнца и легкие магнитные бури. Наибольшую силу они наберут в четверг, 24 сентября, в промежутке с 06:00 до ориентировочно 10:00 утра.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в октябре 2026 года метеозависимым стоит обратить внимание на период с 12 по 16 октября. В эти дни прогнозируется мощная геомагнитная буря, которая на фоне осенней перестройки организма может вызвать ощутимое ухудшение самочувствия.

Погодные условия в Украине также будут постепенно переходить к предзимним. Так, с 21 сентября началось похолодание с регулярными дождями. Резких изменений погоды стоит ожидать во второй половине октября. Расчеты климатологов NOAA свидетельствуют о наступлении регулярных ночных заморозков и первого снега, который традиционно раньше всего накроет карпатское высокогорье.

космос Солнце магнитные бури прогнозы
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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