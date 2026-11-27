Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 27 листопада, по Землі вдарить слабка магнітна буря рівня G1. Навіть помірні коливання геомагнітного поля здатні погіршувати самопочуття літніх і метеозалежних людей, тож у цей день їм варто уникати перевтоми та уважніше стежити за своїм станом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптиків Meteoprog.

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Симптоми під час магнітної бурі

Під час магнітних бур найчастіше виникають головний біль, запаморочення, різкі коливання артеріального тиску та прискорене серцебиття. Також люди нерідко скаржаться на загальну слабкість, швидку втомлюваність, сонливість удень або безсоння вночі, дратівливість, нудоту й загострення хронічних хвороб.

Окрім самопочуття людей, магнітна буря потужності G1 здатна вплинути на роботу техніки та природу. Через збурення магнітного поля можливі незначні збої в роботі енергосистем.

Прогноз сонячної активності на 27 листопада

Протягом попередніх 24 годин сонячна активність залишалася дуже низькою. На світилі зафіксували лише три слабкі спалахи класу В, які майже не впливають на Землю.

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Проте геомагнітне поле почне розхитуватися від нестабільного до незначного штормового рівня, хоча активність Сонця триматиметься низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу М.

На п'ятницю, 27 листопада, астрономи нарахували на Сонці три активні плями. Імовірність малого геомагнітного шторму цього дня оцінюють у 30%, а великого — у 10%. Водночас ризик потужних сонячних спалахів класу М та класу Х залишається мінімальним і становить лише по 1%.

Новини.LIVE повідомляли, що погода в Україні стрімко погіршується — 27 листопада більшість регіонів накрив сніг і мокрий сніг, а на півдні йдуть дощі при плюсовій температурі.

Найскладніша ситуація склалася на заході країни, де 27 та 28 листопада чотири області засипатиме потужними снігопадами із заметами до 20 сантиметрів. Через негоду та слизькі дороги синоптики оголосили там жовтий рівень небезпеки.