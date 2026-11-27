Прохожие на улице. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 27 ноября, на Землю обрушится слабая магнитная буря уровня G1. Даже умеренные колебания геомагнитного поля способны ухудшать самочувствие пожилых и метеозависимых людей, поэтому в этот день им следует избегать переутомления и внимательнее следить за своим состоянием.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптиков Meteoprog.

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Симптомы во время магнитной бури

Во время магнитных бурь чаще всего возникают головная боль, головокружение, резкие колебания артериального давления и учащенное сердцебиение. Также люди нередко жалуются на общую слабость, быструю утомляемость, сонливость днем или бессонницу ночью, раздражительность, тошноту и обострение хронических заболеваний.

Помимо самочувствия людей, магнитная буря мощности G1 способна повлиять на работу техники и природу. Из-за возмущения магнитного поля возможны незначительные сбои в работе энергосистем.

Прогноз солнечной активности на 27 ноября

В течение предыдущих 24 часов солнечная активность оставалась очень низкой. На Солнце зафиксировали лишь три слабых вспышки класса В, которые практически не влияют на Землю.

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Однако геомагнитное поле начнет колебаться от нестабильного до незначительного штормового уровня, хотя активность Солнца будет оставаться низкой с небольшой вероятностью вспышки класса М.

На пятницу, 27 ноября, астрономы насчитали на Солнце три активных пятна. Вероятность небольшой геомагнитной бури в этот день оценивается в 30%, а крупной — в 10%. В то же время риск мощных солнечных вспышек класса М и класса Х остается минимальным и составляет всего по 1%.

Новини.LIVE сообщали, что погода в Украине стремительно ухудшается — 27 ноября большинство регионов накрыл снег и мокрый снег, а на юге идут дожди при плюсовой температуре.

Наиболее сложная ситуация сложилась на западе страны, где 27 и 28 ноября четыре области засыплет сильными снегопадами с сугробами до 20 сантиметров. Из-за непогоды и скользких дорог синоптики объявили там желтый уровень опасности.