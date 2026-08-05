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Головна Новини дня На Сонці наростає кількість спалахів: коли чекати сильну магнітну бурю

На Сонці наростає кількість спалахів: коли чекати сильну магнітну бурю

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Дата публікації: 5 серпня 2026 11:59
Прогноз магнітних бур в Україні 5 серпня: коли будуть сильні коливання
Спалахи на Сонці, які викликають погіршення здоров'я. Фото: Pexels, колаж Новини.LIVE

Геомагнітна обстановка на Землі буде у стабільному стані в середу, 5 серпня. За даними спостережень, потужних магнітних бур найближчим часом не прогнозується, оскільки активність Сонця продовжує триматися на низьких показниках.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані фахівців Meteoprog.

Детальний прогноз про магнітні бурі на 5 серпня 

За прогнозами фахівців, у середу, 5 серпня, виникнення суттєвих магнітних бур на Землі не передбачається. Головною причиною такої геомагнітної стабільності є низький рівень сонячної активності, який безперервно спостерігається протягом останніх двадцяти чотирьох годин.

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Прогноз магнітних бур в період з 5 до 8 серпня. Фото: СоларМетео

На поверхні Сонця все ж відбувалися певні процеси. Прилади зафіксували п'ять сонячних спалахів, однак усі вони належали до класу С. Такі явища класифікуються як слабкі, вони не мають відчутного впливу на земну магнітосферу, а тому не здатні спровокувати магнітні коливання чи бурі.

Сонячна активність на 5 серпня:

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  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
  • Кількість сонячних плям – 23

Як повідомляли раніше Новини.LIVE у серпні можливі сильні магнітні бурі та висока активність Сонця. Вони здатні впливати на самопочуття метеозалежних людей. 

Разом з тим синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха попередила про сильну спеку, яка накриє Україну в серпні найближчими днями. Уже відомо, коли задуха послабне, але перш ніж це станеться, країною прокотяться шквали, град, грози та сильні зливи через змішування атмосферних фронтів. 

космос Сонце здоров'я магнітні бурі
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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