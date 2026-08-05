Прогноз магнітних бур в Україні 5 серпня: коли будуть сильні коливання

Спалахи на Сонці, які викликають погіршення здоров'я. Фото: Pexels, колаж Новини.LIVE

Геомагнітна обстановка на Землі буде у стабільному стані в середу, 5 серпня. За даними спостережень, потужних магнітних бур найближчим часом не прогнозується, оскільки активність Сонця продовжує триматися на низьких показниках.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані фахівців Meteoprog.

Детальний прогноз про магнітні бурі на 5 серпня

За прогнозами фахівців, у середу, 5 серпня, виникнення суттєвих магнітних бур на Землі не передбачається. Головною причиною такої геомагнітної стабільності є низький рівень сонячної активності, який безперервно спостерігається протягом останніх двадцяти чотирьох годин.

Прогноз магнітних бур в період з 5 до 8 серпня. Фото: СоларМетео

На поверхні Сонця все ж відбувалися певні процеси. Прилади зафіксували п'ять сонячних спалахів, однак усі вони належали до класу С. Такі явища класифікуються як слабкі, вони не мають відчутного впливу на земну магнітосферу, а тому не здатні спровокувати магнітні коливання чи бурі.

Сонячна активність на 5 серпня:

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Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 23

Як повідомляли раніше Новини.LIVE у серпні можливі сильні магнітні бурі та висока активність Сонця. Вони здатні впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Разом з тим синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха попередила про сильну спеку, яка накриє Україну в серпні найближчими днями. Уже відомо, коли задуха послабне, але перш ніж це станеться, країною прокотяться шквали, град, грози та сильні зливи через змішування атмосферних фронтів.