Прогноз магнітних бур в Україні 5 серпня: коли будуть сильні коливання

На Сонці наростає кількість спалахів: коли чекати сильну магнітну бурю
Геомагнітна обстановка на Землі буде у стабільному стані в середу, 5 серпня. За даними спостережень, потужних магнітних бур найближчим часом не прогнозується, оскільки активність Сонця продовжує триматися на низьких показниках.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані фахівців Meteoprog.
Детальний прогноз про магнітні бурі на 5 серпня
За прогнозами фахівців, у середу, 5 серпня, виникнення суттєвих магнітних бур на Землі не передбачається. Головною причиною такої геомагнітної стабільності є низький рівень сонячної активності, який безперервно спостерігається протягом останніх двадцяти чотирьох годин.
На поверхні Сонця все ж відбувалися певні процеси. Прилади зафіксували п'ять сонячних спалахів, однак усі вони належали до класу С. Такі явища класифікуються як слабкі, вони не мають відчутного впливу на земну магнітосферу, а тому не здатні спровокувати магнітні коливання чи бурі.
Сонячна активність на 5 серпня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
- Кількість сонячних плям – 23
Як повідомляли раніше Новини.LIVE у серпні можливі сильні магнітні бурі та висока активність Сонця. Вони здатні впливати на самопочуття метеозалежних людей.
Разом з тим синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха попередила про сильну спеку, яка накриє Україну в серпні найближчими днями. Уже відомо, коли задуха послабне, але перш ніж це станеться, країною прокотяться шквали, град, грози та сильні зливи через змішування атмосферних фронтів.