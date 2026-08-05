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Главная Новости дня На Солнце растет количество вспышек: когда ожидать сильной магнитной бури

На Солнце растет количество вспышек: когда ожидать сильной магнитной бури

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Дата публикации 5 августа 2026 11:59
Прогноз магнитных бурь в Украине на 5 августа: когда ожидаются сильные колебания
Солнечные вспышки, вызывающие ухудшение самочувствия. Фото: Pexels, коллаж Новини.LIVE

Геомагнитная обстановка на Земле в среду, 5 августа, будет стабильной. По данным наблюдений, в ближайшее время не прогнозируется мощных магнитных бурь, поскольку активность Солнца продолжает оставаться на низком уровне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные специалистов Meteoprog.

Подробный прогноз магнитных бурь на 5 августа

По прогнозам специалистов, в среду, 5 августа, возникновения значительных магнитных бурь на Земле не предвидится. Главной причиной такой геомагнитной стабильности является низкий уровень солнечной активности, который непрерывно наблюдается в течение последних двадцати четырёх часов.

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Прогноз магнитных бурь в период с 5 по 8 августа. Фото: СоларМетео

На поверхности Солнца всё же происходили определённые процессы. Приборы зафиксировали пять солнечных вспышек, однако все они относились к классу С. Такие явления классифицируются как слабые, они не оказывают ощутимого влияния на земную магнитосферу, а потому не способны вызвать магнитные колебания или бури.

Солнечная активность на 5 августа:

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  • Вероятность сильной геомагнитной бури – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
  • Количество солнечных пятен – 23

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в августе возможны сильные магнитные бури и высокая активность Солнца. Они могут влиять на самочувствие метеозависимых людей.

Вместе с тем синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила о сильной жаре, которая накроет Украину в ближайшие дни августа. Уже известно, когда жара ослабнет, но прежде чем это произойдет, по стране прокатятся шквалы, град, грозы и сильные ливни из-за смешивания атмосферных фронтов.

космос Солнце здоровье магнитные бури
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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