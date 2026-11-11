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Головна Новини дня На Сонці було 18 спалахів: коли чекати потужну магнітну бурю

На Сонці було 18 спалахів: коли чекати потужну магнітну бурю

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11 листопада 2026 11:55
Магнітні бурі 11 листопада: прогноз активності Сонця на середу Новини.LIVE
Жінки на прогулянці. Фото: Новини.LIVE

Протягом 11 листопада геомагнітне поле Землі буде змінюватися від спокійного до нестабільного рівня, проте сильних магнітних бур не прогнозують. За минулу добу астрономи зафіксували 18 сонячних спалахів класу С. Але попри таку велику кількість, вони є слабкими та не здатні спровокувати суттєві геомагнітні збурення на нашій планеті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур в Україні на 11 листопада

У середу, 11 листопада, магнітних бур на нашій планеті не передбачається. Стан геомагнітного поля протягом дня коливатиметься в межах від цілком спокійного до нестабільного рівня, проте обійдеться без критичних коливань.

Протягом останніх двадцяти чотирьох годин астрономи зафіксували на поверхні нашої зорі 18 спалахів. Усі вони належали до класу С. Фахівці зазначають, що подібні явища вважаються слабкими. Вони не мають значного впливу на Землю та не здатні спровокувати відчутні геомагнітні наслідки для планети.

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Прогноз магнітних бур з 11 по 14 листопада. Фото: Метеопрог

Загальна сонячна активність утримуватиметься на дуже низьких показниках. Водночас науковці не виключають невелику ймовірність виникнення потужнішого спалаху М-класу на Сонці, проте наразі шанси на такий розвиток подій є мінімальними.

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Прогноз магнітних бур на місяць. Фото: скриншот

Найближча сильна магнітна буря може виникнути 17 листопада. За попередніми оцінками її сила сягне рівня G1.

Новини.LIVE повідомляли, що протягом листопада 2026 року затяжних і потужних геомагнітних штормів не очікується. Людям, чутливим до перепадів погоди, радять уважніше ставитися до свого здоров'я.

У середу, 11 листопада, погода в Україні буде різко змінюватися. У низці регіонів пройдуть дощі з мокрим снігом. Вночі стовпчики термометрів опустяться нижче нуля, але в денні години повітря прогріється до плюсових значень.

космос Сонце магнітні бурі прогнози погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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