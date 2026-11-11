Женщины на прогулке. Фото: Новини.LIVE

В течение 11 ноября геомагнитное поле Земли будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня, однако сильных магнитных бурь не прогнозируется. За прошедшие сутки астрономы зафиксировали 18 солнечных вспышек класса С. Но, несмотря на такое большое количество, они слабые и не способны вызвать существенные геомагнитные возмущения на нашей планете.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь в Украине на 11 ноября

В среду, 11 ноября, магнитных бурь на нашей планете не предвидится. Состояние геомагнитного поля в течение дня будет колебаться в пределах от вполне спокойного до нестабильного уровня, однако обойдется без критических колебаний.

За последние двадцать четыре часа астрономы зафиксировали на поверхности нашего Солнца 18 вспышек. Все они относились к классу С. Специалисты отмечают, что подобные явления считаются слабыми. Они не оказывают значительного влияния на Землю и не способны вызвать ощутимые геомагнитные последствия для планеты.

Прогноз магнитных бурь с 11 по 14 ноября. Фото: Метеопрог

Общая солнечная активность будет оставаться на очень низком уровне. В то же время ученые не исключают небольшую вероятность возникновения более мощной вспышки М-класса на Солнце, однако на данный момент шансы на такое развитие событий минимальны.

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Ближайшая сильная магнитная буря может возникнуть 17 ноября. По предварительным оценкам, её сила достигнет уровня G1.

Новини.LIVE сообщали, что в течение ноября 2026 года затяжных и мощных геомагнитных штормов не ожидается. Людям, чувствительным к перепадам погоды, советуют более внимательно относиться к своему здоровью.

В среду, 11 ноября, погода в Украине будет резко меняться. В ряде регионов пройдут дожди с мокрым снегом. Ночью столбики термометров опустятся ниже нуля, но в дневные часы воздух прогреется до плюсовых значений.