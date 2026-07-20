На Прикарпатті блискавка влетіла у будинок і вдарила 17-річну дівчину

Дитина потрапила до лікарні після ураження блискавкою. Фото: ТСН, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Іванна Чайка редактор політичних новин

У Косівському районі Івано-Франківської області блискавка травмувала 17-річну дівчину. Інцидент стався 19 липня, коли вона перебувала вдома під час грози. Постраждалу госпіталізували до реанімації, її стан оцінюють як стабільний.

Про це "Суспільному" повідомив директор Косівської центральної районної лікарні Іван Фазан, передає Новини.LIVE.

Дівчину госпіталізували до реанімації після удару блискавки

За словами директора, дівчина проживає у селі Тюдів Кутської громади. Раніше вона мешкала в Гуляйполі Запорізької області, однак через війну переїхала на Прикарпаття.

Як розповіла сама потерпіла, під час грози вона була в будинку, де залишилося відчиненим вікно. Саме через нього, за її словами, блискавка потрапила всередину приміщення та вразила її.

"Під час грози дитина перебувала в хаті, де було відчинене вікно. Вона розповіла, що у вікно залетіла блискавка і уразила її. Пацієнтку госпіталізували. Дівчина перебуває в реанімації. Стан дитини стабільний, триває дообстеження", — повідомив Іван Фазан.

Він також закликав не зволікати зі зверненням до медиків у разі ураження блискавкою, адже навіть за відсутності видимих важких травм такі випадки потребують негайного обстеження та медичної допомоги.

Як писали Новини.LIVE, 29 червня на Волині від удару блискавки постраждали люди. Інцидент стався поблизу водойми. Семеро людей одразу втратили свідомість.

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