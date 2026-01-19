На ТЕЦ після обстрілу запустили обладнання з ракетою в котлі

Руйнування на ТЕС. Фото ілюстративне архівне: ДТЕК

Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти генерацій електроенергії. На одній із теплоелектроцентралей після ворожого обстрілу енергетики відновили роботу обладнання та запустили насоси. Але вони не помітили, що в котлі залишилася нерозірвана ракета.

Про цей випадок розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Реклама

Читайте також:

В Україні на одній з ТЕЦ запустили котел зі застряглою у ньому ракетою

За його словами, після удару на об'єкті панувала складна обстановка: було погано видно, частина персоналу поспіхом приступила до відновлювальних робіт. Обладнання вдалося запустити, і теплоелектроцентраль почала працювати у штатному режимі. Лише за кілька годин на ТЕЦ прибула інвентаризаційна комісія, яка мала зафіксувати пошкодження після обстрілу.

Під час огляду об'єкта члени комісії звернули увагу на сторонній предмет у котлі, який не мав там бути. Як з'ясувалося, це була ракета, що не вибухнула та застрягла всередині обладнання.

До цього моменту персонал не помітив боєприпас і не викликав саперів, оскільки всі зосередилися на якнайшвидшому відновленні роботи станції.

Після виявлення ракети працівників негайно евакуювали, а на об'єкт викликали вибухотехніків. Фахівці знешкодили боєприпас і вилучили його з котла без жертв і постраждалих.

Олександр Харченко наголосив, що цей випадок яскраво показує, у яких умовах доводиться працювати українським енергетикам під час війни, коли після обстрілів вони змушені діяти максимально швидко, інколи ризикуючи власною безпекою.

Нагадаємо, тим часом з'явилась інформація, що Росія хоче атакувати підстанції, які забезпечують стабільну роботу АЕС.

У Києві досі складна ситуація з електропостачанням. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко відповіла, що зроблено для мешканців столиці