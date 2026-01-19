На ТЭЦ после обстрела запустили оборудование с ракетой в котле

Разрушения на ТЭС. Фото иллюстративное архивное: ДТЭК

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты генераций электроэнергии. На одной из теплоэлектроцентралей после вражеского обстрела энергетики возобновили работу оборудования и запустили насосы. Но они не заметили, что в котле осталась неразорвавшаяся ракета.

Об этом случае рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, после удара на объекте царила сложная обстановка: было плохо видно, часть персонала в спешке приступила к восстановительным работам. Оборудование удалось запустить, и теплоэлектроцентраль начала работать в штатном режиме. Лишь через несколько часов на ТЭЦ прибыла инвентаризационная комиссия, которая должна была зафиксировать повреждения после обстрела.

При осмотре объекта члены комиссии обратили внимание на посторонний предмет в котле, который не должен был там быть. Как выяснилось, это была невзорвавшаяся ракета, которая застряла внутри оборудования.

До этого момента персонал не заметил боеприпас и не вызвал саперов, поскольку все сосредоточились на скорейшем восстановлении работы станции.

После обнаружения ракеты работников немедленно эвакуировали, а на объект вызвали взрывотехников. Специалисты обезвредили боеприпас и изъяли его из котла без жертв и пострадавших.

Александр Харченко отметил, что этот случай ярко показывает, в каких условиях приходится работать украинским энергетикам во время войны, когда после обстрелов они вынуждены действовать максимально быстро, иногда рискуя собственной безопасностью.

