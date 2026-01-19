Видео
Главная Новости дня На одной из ТЭЦ не заметили неразорвавшуюся ракету в котле

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 13:07
На ТЭЦ после обстрела запустили оборудование с ракетой в котле
Разрушения на ТЭС. Фото иллюстративное архивное: ДТЭК

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты генераций электроэнергии. На одной из теплоэлектроцентралей после вражеского обстрела энергетики возобновили работу оборудования и запустили насосы. Но они не заметили, что в котле осталась неразорвавшаяся ракета.

Об этом случае рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Читайте также:

В Украине на одной из ТЭЦ запустили котел с застрявшей в нем ракетой

По его словам, после удара на объекте царила сложная обстановка: было плохо видно, часть персонала в спешке приступила к восстановительным работам. Оборудование удалось запустить, и теплоэлектроцентраль начала работать в штатном режиме. Лишь через несколько часов на ТЭЦ прибыла инвентаризационная комиссия, которая должна была зафиксировать повреждения после обстрела.

При осмотре объекта члены комиссии обратили внимание на посторонний предмет в котле, который не должен был там быть. Как выяснилось, это была невзорвавшаяся ракета, которая застряла внутри оборудования.

До этого момента персонал не заметил боеприпас и не вызвал саперов, поскольку все сосредоточились на скорейшем восстановлении работы станции.

После обнаружения ракеты работников немедленно эвакуировали, а на объект вызвали взрывотехников. Специалисты обезвредили боеприпас и изъяли его из котла без жертв и пострадавших.

Александр Харченко отметил, что этот случай ярко показывает, в каких условиях приходится работать украинским энергетикам во время войны, когда после обстрелов они вынуждены действовать максимально быстро, иногда рискуя собственной безопасностью.

Напомним, тем временем появилась информация, что Россия хочет атаковать подстанции, которые обеспечивают стабильную работу АЭС.

В Киеве до сих пор сложная ситуация с электроснабжением. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко ответила, что сделано для жителей столицы

электроэнергия обстрелы сфера энергетики ТЭЦ ракета ТЭС
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
