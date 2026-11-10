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Головна Новини дня На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух транспорту

На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух транспорту

Ua ru
10 листопада 2026 07:31
На румунському кордоні тимчасово перекриють рух автомобілів dpsu.gov.ua
Пункт пропуску "Солотвино — Сігету-Мармацієй". Фото: dpsu.gov.ua

У вівторок, 10 листопада, на українсько-румунському кордоні обмежать рух транспорту. Обмеження діятимуть від 08:00 до 16:00 у пункті пропуску "Солотвино — Сігету-Мармацієй". 

Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ), передає Новини.LIVE.

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Чому обмежать рух і як у період дії обмежень перетнути кордон

Обмеження запровадили, щоб провести роботи: замінити модульні кабіни для прикордонного контролю

Водіям автомобілів радять скоригувати маршруту. Перетнути кордон можна в сусідньому пункті пропуску "Біла Церква — Сігету-Мармацієй". Оформлення пішоходів у період від 08:00 до 16:00 не припинятимуть, але попереджають, що процедура може бути проходити більш повільно, ніж зазвичай.

"Просимо громадян врахувати обмеження під час планування поїздки, щоб уникнути зайвого очікування на кордоні", — йдеться в повідомленні ДПСУ.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка повідомляв про ситуацію на кордоні після ударів по енергетиці та напередодні зимового періоду. Масового відтоку населення немає. Кількість виїздів і повернень залишається однаковою.

Також Новини.LIVE з посиланням на представника ДПСУ Андрія Демченка писав, що російські диверсанти намагаються потрапити на територію України. Такі спроби зафіксували в межах Сумщини та Чернігівщини. Загалом же активність диверсійно-розвідувальних груп на північному кордоні суттєво зменшилася.

кордон КПП транспорт прикордонники обмеження ДПСУ
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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