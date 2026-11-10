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Главная Новости дня На границе с Румынией временно ограничат движение транспорта

На границе с Румынией временно ограничат движение транспорта

Ua ru
10 ноября 2026 07:31
На румынской границе временно перекроют движение автомобилей dpsu.gov.ua
Пункт пропуска "Солотвино — Сигету-Мармацией". Фото: dpsu.gov.ua

Во вторник, 10 ноября, на украинско-румынской границе ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 08:00 до 16:00 в пункте пропуска "Солотвино — Сигету-Мармацией".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), передает Новини.LIVE.

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Почему ограничат движение и как в период действия ограничений пересечь границу

Ограничения ввели, чтобы провести работы: заменить модульные кабины для пограничного контроля.

Водителям автомобилей рекомендуют скорректировать маршрут. Пересечь границу можно в соседнем пункте пропуска "Белая Церковь — Сигету-Мармацией". Оформление пешеходов в период с 08:00 до 16:00 не будут приостанавливать, но предупреждают, что процедура может проходить медленнее, чем обычно.

"Просим граждан учесть ограничения при планировании поездки, чтобы избежать лишнего ожидания на границе", — говорится в сообщении ГПСУ.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря ГПСУ Андрея Демченко сообщал о ситуации на границе после ударов по энергетике и в преддверии зимнего периода. Массового оттока населения нет. Количество выездов и возвращений остается неизменным.

Также Новини.LIVE со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко писал, что российские диверсанты пытаются проникнуть на территорию Украины. Такие попытки зафиксировали в пределах Сумской и Черниговской областей. В целом же активность диверсионно-разведывательных групп на северной границе существенно снизилась.

граница КПП транспорт пограничники ограничения ГПСУ
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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