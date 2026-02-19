Відео
Головна Новини дня На Кіровоградщині 11 населених пунктів залишились без електрики

На Кіровоградщині 11 населених пунктів залишились без електрики

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 08:31
На Кіровоградщині частина громад залишилась без світла через погоду
Електрики проводять ремонтні роботи. Фото: УНІАН

Складна погода на Кіровоградщині призвела до перебоїв з електропостачанням у низці громад. Повністю без світла залишилися 11 населених пунктів, ще два мають часткові перебої електропостачання. 

Про це заявив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, якого цитує Новини.LIVE.

Енергетики вже розпочинають відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електрику людям.

Паралельно дорожні служби працюють на основних напрямках, щоб розчистити проїзд автошляхами після негоди. За інформацією з області, на дорогах задіяно 118 одиниць спеціальної техніки, роботи тривають безперервно.

Жителів просять бути уважними за кермом і, за можливості, відмовитися від далеких поїздок до стабілізації погодних умов.

В Україні проблеми з електропостачанням є по всій території і вони пов'язані здебільшого через російські обстріли по об'єктах енергетики. Так в Одесі після масованого удару досі не можуть виконати ремонтні роботи через погіршення погодних умов.

Нещодавно президент Володимир Зеленський проводив спецнараду щодо електропостачання. 

Окремо експерти попереджали, що безперебійне електропостачання можна буде відновити лише за кілька років. 

Тим часом в Україні активно обговорюють тарифи на електроенергію навесні. Міністр енергетики Денис Шмигаль зробив заяву щодо підвищення цін на електроенергію.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
