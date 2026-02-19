В Кировоградской области 12 населённых пунктов остались без света

Электрики проводят ремонтные работы. Фото: УНИАН

Из-за непогоды в Кировоградской области от электроснабжения отключены 11 населенных пунктов полностью, еще в двух сообщают о частичных сбоях. Энергетики приступают к восстановительным работам, чтобы вернуть людям свет в кратчайшие сроки.

Об этом заявил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, которого цитирует Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В Кировоградской области более десятка населенных пунктов без света

Параллельно дорожные службы работают на основных направлениях, чтобы расчистить проезд по автодорогам после непогоды. По информации из области, на дорогах задействовано 118 единиц специальной техники, работы продолжаются непрерывно.

Жителей просят быть внимательными за рулем и, по возможности, отказаться от дальних поездок до стабилизации погодных условий.

В Украине проблемы с электроснабжением есть по всей территории и они связаны в основном из-за российских обстрелов по объектам энергетики. Так в Одессе после массированного удара до сих пор не могут выполнить ремонтные работы из-за ухудшения погодных условий.

Недавно президент Владимир Зеленский проводил спецсовещание по электроснабжению.

Отдельно эксперты предупреждали, что бесперебойное электроснабжение можно будет восстановить только через несколько лет.

Тем временем в Украине активно обсуждают тарифы на электроэнергию весной. Министр энергетики Денис Шмыгаль сделал заявление о повышении цен на электроэнергию.