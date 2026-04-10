Головна Новини дня На Чернігівщині в лісі знайшли тіло мертвого поліцейського

Дата публікації: 10 квітня 2026 18:48
Автомобіль поліції. Фото: Нацполіція

У п'ятницю, 10 квітня, в Чернігівській області знайшли тіло мертвого поліцейського. Попередньо вважають, що чоловік міг скоїти самогубство.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на відділ комунікації поліції Чернігівської області.

Що відомо про смерть поліцейського

За інформацією поліції, тіло мертвого чоловіка знайшли в лісовому масиві у Чернігівській області. Він був правоохоронцем. Загинув поліцейський від вогнепального поранення.

У Чернігівській області знайшли тіло поліцейського
Повідомлення поліції. Фото: скриншот

У поліції зазначають, що чоловік міг скоїти самогубство. Обставини трагедії будуть розслідувати слідчі Державного бюро розслідувань.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Слов'янську на Донеччині сталася стрілянина. Поліцейські перевіряли документи у чоловіка, коли він вистрілив в одного з них у притул. Правоохоронець загинув на місці.

Читайте також:

Також ми розповідали про те, що в Італії вбили колишнього українського банкіра. Йдеться про Олександра Адаріча. Спочатку його задушили, а потім скинули з висоти.

поліція Чернігівська область тіло
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
