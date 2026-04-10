На Чернігівщині в лісі знайшли тіло мертвого поліцейського

У п'ятницю, 10 квітня, в Чернігівській області знайшли тіло мертвого поліцейського. Попередньо вважають, що чоловік міг скоїти самогубство.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на відділ комунікації поліції Чернігівської області.

Що відомо про смерть поліцейського

За інформацією поліції, тіло мертвого чоловіка знайшли в лісовому масиві у Чернігівській області. Він був правоохоронцем. Загинув поліцейський від вогнепального поранення.

У поліції зазначають, що чоловік міг скоїти самогубство. Обставини трагедії будуть розслідувати слідчі Державного бюро розслідувань.

