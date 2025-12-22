Відео
Головна Новини дня На 12 локаціях є влучання дронів РФ — що відбила ППО вночі

На 12 локаціях є влучання дронів РФ — що відбила ППО вночі

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 10:44
Росія атакувала Україну 86 дронами — скільки цілей було збито
Збиття дронів. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч на 22 грудня російські війська здійснили масовану атаку по Україні із застосуванням ударних безпілотників. Загалом із 19:00 21 грудня противник випустив 86 дронів типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Скільки дронів збили за ніч ПС ЗСУ

Атака велася з кількох напрямків, зокрема з території Росії — Орла, Міллєрового та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих районів Донеччини, Криму та з району Чауди. Понад 50 дронів, за попередніми даними, були саме "Шахедами".

null
Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Станом на 08:30 22 грудня, за попередньою інформацією, було збито або подавлено 58 ворожих безпілотників різних типів. Водночас зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще на одній локації.

Нагадаємо, на Житомирщині потяг зійшов з рейок через влучання дрона.

Раніше Володимир Зеленський заявляв про те, що в Україні виник дефіцит ракет до деяких систем ППО.

Автор:
Анастасія Постоєнко
