Росія атакувала Україну 86 дронами — скільки цілей було збито

На 12 локаціях є влучання дронів РФ — що відбила ППО вночі
У ніч на 22 грудня російські війська здійснили масовану атаку по Україні із застосуванням ударних безпілотників. Загалом із 19:00 21 грудня противник випустив 86 дронів типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Скільки дронів збили за ніч ПС ЗСУ
Атака велася з кількох напрямків, зокрема з території Росії — Орла, Міллєрового та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих районів Донеччини, Криму та з району Чауди. Понад 50 дронів, за попередніми даними, були саме "Шахедами".
Станом на 08:30 22 грудня, за попередньою інформацією, було збито або подавлено 58 ворожих безпілотників різних типів. Водночас зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще на одній локації.
Нагадаємо, на Житомирщині потяг зійшов з рейок через влучання дрона.
Раніше Володимир Зеленський заявляв про те, що в Україні виник дефіцит ракет до деяких систем ППО.
