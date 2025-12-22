Видео
Україна
На 12 локациях есть попадания дронов РФ — что отбила ПВО ночью

На 12 локациях есть попадания дронов РФ — что отбила ПВО ночью

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 10:44
Россия атаковала Украину 86 дронами — сколько целей было сбито
Сбивание дронов. Фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 22 декабря российские войска совершили массированную атаку по Украине с применением ударных беспилотников. Всего с 19:00 21 декабря противник выпустил 86 дронов типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Сколько дронов сбили за ночь ВС ВСУ

Атака велась с нескольких направлений, в частности с территории России — Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных районов Донецкой области, Крыма и из района Чауды. Более 50 дронов, по предварительным данным, были именно "Шахедами".

null
Статистика сбитых дронов. Фото: ПС ВСУ

По состоянию на 08:30 22 декабря, по предварительной информации, было сбито или подавлено 58 вражеских беспилотников различных типов. В то же время зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще на одной локации.

Напомним, на Житомирщине поезд сошел с рельсов из-за попадания дрона.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о том, что в Украине возник дефицит ракет к некоторым системам ПВО.

ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ беспилотники
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
