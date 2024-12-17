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МЗС України відповіло Білорусі про участь у мирних переговорах

17 грудня 2024 00:16
Катерина Османська - Редактор
МЗС відреагувало на претензії Білорусі щодо ймовірних переговорів
Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: Facebook/Георгій Тихий
Катерина Османська - Редактор

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву білоруського МЗС про прагнення отримати "місце за столом мирних переговорів" і вимагати "гарантій безпеки". Українська сторона нагадала, що у лютому 2022 року Білорусь порушила частину 2 статті 18 Конституції своєї держави, яка забороняє військову агресію зі своєї території.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України у понеділок, 16 грудня.

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Речник МЗС України Георгій Тихий нагадав, що у лютому 2022 року Білорусь надала свою територію для російського наступу на Україну, порушивши частину 2 статті 18 Конституції Республіки Білорусь, яка забороняє використання своєї території для військової агресії проти інших держав.  

"Білоруський режим у лютому 2022 року став співучасником повномасштабного збройного вторгнення РФ в Україну. Все, на що мають право претендувати білоруські посадовці, це справедливий розгляд у рамках процесу з притягнення агресора та його поплічників до міжнародно-правової відповідальності за злочин агресії проти України", — наголосив Георгій Тихий.  

Деталі конфлікту України та Білорусі

Заяви білоруського МЗС з'явилися на тлі спроб режиму Олександра Лукашенка дистанціюватися від прямої участі у війні, водночас залишаючись ключовим союзником Росії. Територія Білорусі використовувалася для російського вторгнення, зокрема під час наступу на Київщину в перші дні повномасштабної війни.  

Україна послідовно наполягає, що Білорусь, як співучасник агресії, має понести міжнародно-правову відповідальність разом із Росією.  

Раніше ми повідомляли, що з території Білорусі до України залетів невідомий об'єкт. Він прямував на південний схід.

Крім того, у місті Калинковичі у Гомельській області Білорусі вибухнув російський безпілотник. Невідомо, чи "шахед" детонував самостійно, чи був збитий силами ППО.

Білорусь кордон переговори МЗС іноземці війна в Україні

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