МИД отреагировал на претензии Беларуси по поводу вероятных переговоров

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: Facebook/Георгий Тихий

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление белорусского МИД о стремлении получить "место за столом мирных переговоров" и потребовать "гарантий безопасности". Украинская сторона напомнила, что в феврале 2022 года Беларусь нарушила часть 2 статьи 18 Конституции своего государства, запрещающего военную агрессию со своей территории.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в понедельник, 16 декабря.

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Представитель МИД Украины Георгий Тихий напомнил, что в феврале 2022 года Беларусь предоставила свою территорию для российского наступления на Украину, нарушив часть 2 статьи 18 Конституции Республики Беларусь, запрещающую использование своей территории для военной агрессии против других государств.

"Белорусский режим в феврале 2022 года стал соучастником полномасштабного вооруженного вторжения РФ в Украину. Все, на что имеют право претендовать белорусские чиновники, это справедливое рассмотрение в рамках процесса по привлечению агрессора и его приспешников к международно-правовой ответственности за преступление агрессии против Украины", — подчеркнул Георгий Тихий.

Детали конфликта Украины и Белоруссии

Заявления белорусского МИД появились на фоне попыток режима Александра Лукашенко дистанцироваться от прямого участия в войне, в то же время оставаясь ключевым союзником России.

Украина последовательно настаивает, что Беларусь как соучастник агрессии должна понести международно-правовую ответственность вместе с Россией.

Ранее мы сообщали, что с территории Беларуси в Украину залетел неизвестный объект.

Кроме того, в городе Калинковичи в Гомельской области Беларуси взорвался российский беспилотник. Неизвестно, детонировал ли "шахед" самостоятельно, был ли сбит силами ПВО.