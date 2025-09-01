Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: Reuters

Кабмін погодив законопроєкт, який надає МЗС України право ініціювати пропозиції щодо санкцій і виносити їх на розгляд РНБО. Тепер Міністерство закордонних справ зможе безпосередньо пропонувати введення обмежувальних заходів проти осіб або організацій, що загрожують національній безпеці.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

МЗС України отримає право ініціювати санкції

Законопроєкт також передбачає, що українські санкції можуть застосовуватися автоматично на підставі рішень ЄС, США та інших партнерів. Це дозволить швидше реагувати на міжнародні сигнали та уніфікувати санкційну політику з діями союзників.

Окремо уточнюється порядок скасування санкцій: тепер їх скасовуватиме той самий орган, який їх вводив, якщо мета санкцій досягнута або змінилися підстави для їх застосування.

Зміни мають зробити процес запровадження та скасування санкцій більш прозорим і передбачуваним, а також підвищити ефективність українських механізмів впливу у міжнародній політиці.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо попередив Москву про санкції, якщо не буде укладено угоди про закінчення війни.

А на початку вересня ЄС ухвалить новий пакет санкції проти Росії. Союз тисне на країну агресорку, аби Путін погодився на перемовини.