Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: Reuters

Кабмин согласовал законопроект, который предоставляет МИД Украины право инициировать предложения по санкциям и выносить их на рассмотрение СНБО. Теперь Министерство иностранных дел сможет непосредственно предлагать введение ограничительных мер против лиц или организаций, угрожающих национальной безопасности.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

МИД Украины получит право инициировать санкции

Законопроект также предусматривает, что украинские санкции могут применяться автоматически на основании решений ЕС, США и других партнеров. Это позволит быстрее реагировать на международные сигналы и унифицировать санкционную политику с действиями союзников.

Отдельно уточняется порядок отмены санкций: теперь их будет отменять тот же орган, который их вводил, если цель санкций достигнута или изменились основания для их применения.

Изменения должны сделать процесс введения и отмены санкций более прозрачным и предсказуемым, а также повысить эффективность украинских механизмов влияния в международной политике.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио предупредил Москву о санкциях, если не будет заключено соглашение об окончании войны.

А в начале сентября ЕС примет новый пакет санкций против России. Союз давит на страну-агрессора, чтобы Путин согласился на переговоры.