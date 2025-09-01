Видео
Главная Новости дня МИД может расширить полномочия — детали

МИД может расширить полномочия — детали

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 18:08
МИД Украины получит право инициировать санкции
Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: Reuters

Кабмин согласовал законопроект, который предоставляет МИД Украины право инициировать предложения по санкциям и выносить их на рассмотрение СНБО. Теперь Министерство иностранных дел сможет непосредственно предлагать введение ограничительных мер против лиц или организаций, угрожающих национальной безопасности.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Читайте также:
МИД может расширить полномочия — детали - фото 1
Пост Гончаренко. Фото: скриншот

МИД Украины получит право инициировать санкции

Законопроект также предусматривает, что украинские санкции могут применяться автоматически на основании решений ЕС, США и других партнеров. Это позволит быстрее реагировать на международные сигналы и унифицировать санкционную политику с действиями союзников.

Отдельно уточняется порядок отмены санкций: теперь их будет отменять тот же орган, который их вводил, если цель санкций достигнута или изменились основания для их применения.

Изменения должны сделать процесс введения и отмены санкций более прозрачным и предсказуемым, а также повысить эффективность украинских механизмов влияния в международной политике.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио предупредил Москву о санкциях, если не будет заключено соглашение об окончании войны.

А в начале сентября ЕС примет новый пакет санкций против России. Союз давит на страну-агрессора, чтобы Путин согласился на переговоры.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
