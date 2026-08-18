У Підмосков'ї дрони пошкодили логістичний центр Wildberries

Дим внаслідок пожежі в Москві після атаки дронів. Фото: соцмережі

У ніч проти 18 серпня російський логістичний комплекс Wildberries охопила пожежа унаслідок масованого нічного удару дронів по Московському регіону. Там, за твердженням мера Москви Сергія Собяніна, була атака з 620 БпЛА. Водночас робота російської ППО понівечила цивільні об'єкти, а в окупованому Криму спалахнув військовий аеродром "Кіровське".

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на росЗМІ та соцмережі, куди росіяни масово публікували фото та відео наслідків дронової атаки.

Москва опинилась під дроновим ударом 18 серпня

Логістичний термінал компанії Wildberries, розташований на території індустріального парку "Атлант-парк" у Московській області, зазнав пошкоджень під час нічного удару безпілотників. У компанії підтвердили факт інциденту та заявили, що уламки дронів поцілили в стіну складської будівлі.

Дірка у стіні внаслідок атаки дронів. Фото: соцмережі

Окрім цього, у регіоні зафіксовано руйнування низки об'єктів цивільної інфраструктури, через невдалу роботу російських підрозділів протиповітряної оборони.

Пожежа в центрі Москви 18 серпня. Фото: соцмережі

Серія гучних вибухів тривала всю ніч як у різних районах самої Москви, так і на території області. Російські медіа пишуть, що цей наліт "наймасованіший" за весь період війни. Масштаби події прокоментував й міський голова Москви Сергій Собянін, який запевнив, що в напрямку столиці РФ рухалося 620 безпілотних літальних апаратів.

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Наразі екстрені служби продовжують уточнювати повну інформацію щодо загальних наслідків нічної атаки та завданих збитків.

Паралельно з подіями у Москві стало відомо, що на тимчасово окупованому Кримському півострові вночі спалахнула пожежа на території російського військового аеродрому "Кіровське", де базується техніка окупантів, а також розташовані складські приміщення та ангари військового призначення.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, сили оборони України продовжують знищувати ключові стратегічні та логістичні об'єкти в Росії. Згідно з оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), унаслідок цілеспрямованих ударів уже сім із десяти ключових розподільчих центрів компанії Wildberries зупинили діяльність, що суттєво виснажує російську систему протиповітряної оборони та поглиблює економічну кризу в РФ.

Тим часом в Росії уже публічно визнають поглиблення економічної кризи. Головний економіст фінустанови Андрій Клепач визнав критичне технологічне відставання РФ, падіння обсягів інвестицій, стрімке зростання витрат та високу ймовірність виникнення гострої соціальної кризи.

Наслідки санкцій та логістичних збоїв дедалі гостріше відчуваються і на внутрішньому ринку пального. Так протягом 15 й 16 серпня у Москві та низці російських регіонів виникли кілометрові черги на автозаправних станціях, причому водії масово повідомляють про повну відсутність у продажу найпопулярніших марок бензину.