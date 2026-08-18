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Главная Новости дня Москву атаковали 620 дронов: удар по логистическому комплексу

Москву атаковали 620 дронов: удар по логистическому комплексу

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 08:48
В Подмосковье дроны повредили логистический центр Wildberries
Дым в результате пожара в Москве после атаки дронов. Фото: социальные сети

В ночь на 18 августа российский логистический комплекс Wildberries охватил пожар в результате массированного ночного удара дронов по Московской области. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, атака была совершена с использованием 620 БПЛА. В то же время действия российской ПВО нанесли ущерб гражданским объектам, а в оккупированном Крыму загорелся военный аэродром "Кировское".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ и соцсети, где россияне массово публиковали фото и видео последствий дроновой атаки.

Москва оказалась под ударом дронов 18 августа

Логистический терминал компании Wildberries, расположенный на территории индустриального парка "Атлант-парк" в Московской области, получил повреждения в ходе ночного удара беспилотников. В компании подтвердили факт инцидента и заявили, что обломки дронов попали в стену складского здания.

Вайлдберіз Росія
Дыра в стене в результате атаки дронов. Фото: соцсети

Кроме того, в регионе зафиксировано разрушение ряда объектов гражданской инфраструктуры из-за неэффективной работы российских подразделений противовоздушной обороны.

Москва обстріли
Пожар в центре Москвы 18 августа. Фото: соцсети

Серия громких взрывов продолжалась всю ночь как в разных районах самой Москвы, так и на территории области. Российские СМИ пишут, что этот налет стал "самым массированным" за весь период войны. Масштабы события прокомментировал и мэр Москвы Сергей Собянин, который заверил, что в направлении столицы РФ двигалось 620 беспилотных летательных аппаратов.

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В настоящее время экстренные службы продолжают уточнять полную информацию об общих последствиях ночной атаки и нанесённом ущербе.

Параллельно с событиями в Москве стало известно, что на временно оккупированном Крымском полуострове ночью вспыхнул пожар на территории российского военного аэродрома "Кировское", где базируется техника оккупантов, а также расположены складские помещения и ангары военного назначения.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, силы обороны Украины продолжают уничтожать ключевые стратегические и логистические объекты в России. Согласно оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), в результате целенаправленных ударов уже семь из десяти ключевых распределительных центров компании Wildberries прекратили деятельность, что существенно истощает российскую систему противовоздушной обороны и усугубляет экономический кризис в РФ.

Между тем в России уже публично признают усугубление экономического кризиса. Главный экономист финансового учреждения Андрей Клепач признал критическое технологическое отставание РФ, падение объемов инвестиций, стремительный рост расходов и высокую вероятность возникновения острого социального кризиса.

Последствия санкций и логистических сбоев всё острее ощущаются и на внутреннем рынке топлива. Так, 15 и 16 августа в Москве и ряде российских регионов образовались километровые очереди на автозаправочных станциях, причем водители массово сообщают о полном отсутствии в продаже самых популярных марок бензина.

пожар обстрелы Москва дроны Россия Wildberries
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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