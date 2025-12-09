Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Молився за окупантів і "ядерку" — в Одесі судили попа УПЦ МП

Молився за окупантів і "ядерку" — в Одесі судили попа УПЦ МП

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 01:03
Попа-пропагандиста з РПЦ МП відправили до в'язниці — закликав бити по Україні ядеркою
Попи РПЦ МП освячують зброю окупантів РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Одеський апеляційний суд скасував м'який вирок священнику УПЦ (Московського патріархату). Замість іспитового терміну клірик отримав п'ять реальних років за ґратами, чого і домагалась прокуратура.

Про це свідчить текст судового вироку Одеського апеляційного суду.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Слідчі зафіксували конкретні факти. У розмовах із парафіянами священник відкрито бажав смерті українським захисникам. Виправдовував окупацію України. Але найбільше вражає інше: чоловік закликав застосувати ядерну зброю проти України. Усе це супроводжувалося приниженням українців як нації.

Вирок судів

Справа пройшла дві інстанції. Суд першої інстанції проявив милосердя. Священнику дали умовний термін. Прокуратуру такий гуманізм не влаштував. Обвинувачення подало апеляцію, наполягаючи на тому, що за подібні слова під час війни треба відповідати по-справжньому.

Апеляційний суд став на бік прокурорів. Дії засудженого кваліфікували як розпалювання ворожнечі та виправдовування агресії РФ (статті 161 та 436-2 ККУ).

Покарання суворе: п'ять років позбавлення волі, конфіскація всього майна й заборона працювати в органах влади на 3 роки. Тепер замість церковної кафедри на пропагандиста чекає тюремна камера.

Раніше повідомлялось, що ексдепутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим VI скликання визнали винним у державній зраді. Заочно його засудили до ув'язнення.

Також ми повідомляли, що уродженець Луганщини підпалив у Києві три автівки, які належали військовослужбовцям. Його засудили до п'яти років ув'язнення.

Одеса суд пропаганда РПЦ судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації