Попа-пропагандиста з РПЦ МП відправили до в'язниці — закликав бити по Україні ядеркою

Одеський апеляційний суд скасував м'який вирок священнику УПЦ (Московського патріархату). Замість іспитового терміну клірик отримав п'ять реальних років за ґратами, чого і домагалась прокуратура.

Про це свідчить текст судового вироку Одеського апеляційного суду.

Деталі справи

Слідчі зафіксували конкретні факти. У розмовах із парафіянами священник відкрито бажав смерті українським захисникам. Виправдовував окупацію України. Але найбільше вражає інше: чоловік закликав застосувати ядерну зброю проти України. Усе це супроводжувалося приниженням українців як нації.

Вирок судів

Справа пройшла дві інстанції. Суд першої інстанції проявив милосердя. Священнику дали умовний термін. Прокуратуру такий гуманізм не влаштував. Обвинувачення подало апеляцію, наполягаючи на тому, що за подібні слова під час війни треба відповідати по-справжньому.

Апеляційний суд став на бік прокурорів. Дії засудженого кваліфікували як розпалювання ворожнечі та виправдовування агресії РФ (статті 161 та 436-2 ККУ).

Покарання суворе: п'ять років позбавлення волі, конфіскація всього майна й заборона працювати в органах влади на 3 роки. Тепер замість церковної кафедри на пропагандиста чекає тюремна камера.

