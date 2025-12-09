Попа-пропагандиста из РПЦ МП отправили в тюрьму — призвал бить по Украине ядеркой

Попы РПЦ МП освящают оружие оккупантов РФ. Иллюстративное фото: росСМИ

Одесский апелляционный суд отменил мягкий приговор священнику УПЦ (Московского патриархата). Вместо испытательного срока клирик получил пять реальных лет за решеткой, чего и добивалась прокуратура.

Об этом свидетельствует текст судебного приговора Одесского апелляционного суда.

Детали дела

Следователи зафиксировали конкретные факты. В разговорах с прихожанами священник открыто желал смерти украинским защитникам. Оправдывал оккупацию Украины. Но больше всего поражает другое: мужчина призывал применить ядерное оружие против Украины. Все это сопровождалось унижением украинцев как нации.

Приговор судов

Дело прошло две инстанции. Суд первой инстанции проявил милосердие. Священнику дали условный срок. Прокуратуру такой гуманизм не устроил. Обвинение подало апелляцию, настаивая на том, что за подобные слова во время войны надо отвечать по-настоящему.

Апелляционный суд встал на сторону прокуроров. Действия осужденного квалифицировали как разжигание вражды и оправдание агрессии РФ (статьи 161 и 436-2 УКУ).

Наказание суровое: пять лет лишения свободы, конфискация всего имущества и запрет работать в органах власти на 3 года. Теперь вместо церковной кафедры пропагандиста ждет тюремная камера.

