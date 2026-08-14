Молдова екстрадувала в Україну організатора переправлення чоловіків

Підозрюваний. Фото: dpsu.gov.ua

Молдова екстрадувала в Україну 30-річного жителя Вінниччини, якого підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку через державний кордон. Після викриття він виїхав до Молдови, де намагався отримати тимчасовий захист, однак суди всіх інстанцій відмовили йому в задоволенні вимог.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає Новини.LIVE.

Підозрюваний переховувався у Молдові

За даними правоохоронців, 30-річний житель Вінниччини шукав своїх "клієнтів" переважно через особисті контакти та зв’язки. Його підозрюють в організації незаконного переправлення через державний кордон чоловіків мобілізаційного віку.

Причетність чоловіка до протиправної діяльності встановили оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону спільно зі слідчими поліції.

Після викриття фігурант виїхав до Молдови, намагаючись уникнути відповідальності. У межах кримінального провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України — йому заочно повідомили про підозру та оголосили в розшук.

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Україна домоглася екстрадиції чоловіка

Повернути підозрюваного вдалося завдяки співпраці правоохоронних органів України та Молдови. Українська сторона передала молдовським колегам необхідні матеріали та докази можливої причетності чоловіка до незаконної діяльності.

За інформацією ДПСУ, фігурант намагався отримати тимчасовий захист у Молдові. Водночас суди всіх інстанцій відмовили йому у задоволенні відповідних вимог.

У результаті чоловіка екстрадували в Україну. Його передали українській стороні в автомобільному пункті пропуску "Могилів-Подільський".

Заходи проводилися спільно з Управлінням стратегічних розслідувань ГУНП у Вінницькій області та правоохоронними органами Республіки Молдова.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Подальшу долю чоловіка визначатиме суд.

У Державній прикордонній службі України зазначили, що цей випадок демонструє: спроба переховуватися за кордоном не гарантує уникнення відповідальності.

Новини.LIVE писали, що правоохоронці припинили діяльність ще чотирьох схем незаконного уникнення мобілізації у Харківській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Серед запропонованих чоловікам способів були фіктивне працевлаштування, підроблення медичних документів, незаконний вступ до аспірантури та нелегальний виїзд за межі України.

Новини.LIVE інформували, що Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила ще дев’ять схем незаконного ухилення від мобілізації у різних областях країни. За даними слідства, фігуранти допомагали військовозобов’язаним оформлювати фіктивні відстрочки, підробляли медичні документи та організовували незаконний виїзд чоловіків за кордон. У межах операції затримали 10 організаторів, яким уже оголосили про підозру.