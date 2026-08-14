Молдова экстрадировала в Украину организатора незаконного перевозки мужчин

Подозреваемый. Фото: dpsu.gov.ua

Молдова экстрадировала в Украину 30-летнего жителя Винницкой области, которого подозревают в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. После разоблачения он уехал в Молдову, где пытался получить временную защиту, однако суды всех инстанций отказали ему в удовлетворении требований.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Новини.LIVE.

Подозреваемый скрывался в Молдове

По данным правоохранителей, 30-летний житель Винницкой области искал своих "клиентов" преимущественно через личные контакты и связи. Его подозревают в организации незаконной переправки через государственную границу мужчин мобилизационного возраста.

Причастность мужчины к противоправной деятельности установили оперативники Могилев-Подольского пограничного отряда совместно со следователями полиции.

После разоблачения фигурант уехал в Молдову, пытаясь избежать ответственности. В рамках уголовного производства по статье 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины — ему заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск.

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Украина добилась экстрадиции мужчины

Вернуть подозреваемого удалось благодаря сотрудничеству правоохранительных органов Украины и Молдовы. Украинская сторона передала молдавским коллегам необходимые материалы и доказательства возможной причастности мужчины к незаконной деятельности.

По информации ГПСУ, фигурант пытался получить временную защиту в Молдове. В то же время суды всех инстанций отказали ему в удовлетворении соответствующих требований.

В результате мужчину экстрадировали в Украину. Его передали украинской стороне на автомобильном пункте пропуска "Могилев-Подольский".

Мероприятия проводились совместно с Управлением стратегических расследований ГУНП в Винницкой области и правоохранительными органами Республики Молдова.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дальнейшую судьбу мужчины определит суд.

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что этот случай демонстрирует: попытка скрываться за границей не гарантирует уклонения от ответственности.

Новини.LIVE писали, что правоохранители пресекли деятельность еще четырех схем незаконного уклонения от мобилизации в Харьковской, Кировоградской и Винницкой областях. Среди предложенных мужчинам способов были фиктивное трудоустройство, подделка медицинских документов, незаконное поступление в аспирантуру и нелегальный выезд за пределы Украины.

Новини.LIVE сообщали, что Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией раскрыла еще девять схем незаконного уклонения от мобилизации в различных областях страны. По данным следствия, фигуранты помогали военнообязанным оформлять фиктивные отсрочки, подделывали медицинские документы и организовывали незаконный выезд мужчин за границу. В рамках операции задержали 10 организаторов, которым уже объявили о подозрении.