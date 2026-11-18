Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: УНІАН

Синоптики надали прогноз погоди в Україні на середу, 18 листопада. Країна перебуватиме під впливом атмосферного фронту. Буде хмарно, пройдуть дощі, але з південних напрямків ще надходитиме тепле повітря.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр передає Новини.LIVE.

Реклама

Прогноз погоди в Україні на 18 листопада

Карта "Погода в Україні 18 листопада 2026 року". Фото: facebook.com/UkrHMC

Буде хмарно. Пройдуть помірні дощі. Уночі в Карпатах і на Закарпатті опади будуть значними. У Карпатах дощ супроводжуватиметься мокрим снігом. У більшості південних областей уночі обійдеться без істотних опадів.

Швидкість переважно південного вітру — 7–12 м/с. У Карпатах, а вдень ще й на сході та південному сході очікуються пориви до 15–20 м/с.

Уночі похолодає до +2...+8 °С. Удень повітря прогріється до +8...+13 °С. На південному сході буде прохолодніше: удень +5...+10 °С.

Читайте також:

Карта температур в Україні на 18 листопада 2026 року від Meteopost.com

Прогноз погоди в Києві та на Київщині

Хмарно. Очікуються дощі. Вітер із півдня сягне 7–12 м/с. Уночі температура в області знизиться до +2...+7 °С, а у столиці — до +3...+5 °С. Удень у Києві очікується +10...+12 °С, а на Київщині — +8...+13 °С.

Уранці під час туману видимість становитиме 200–500 метрів. Синоптики попереджають про I, жовтий, рівень небезпечності.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Climate Impact Company повідомляв, що зимовий сезон 2026–2027 років у Європі може виявитися теплішим за середні кліматичні показники. В Україні можливі нетривалі періоди морозів і снігопадів. Похолодання найбільш імовірне в січні.

Також Новини.LIVE з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди (NOAA) писав, що до кінця листопада очікується відносно спокійна геомагнітна обстановка. Сильних штормів не передбачається. Попри це, метеозалежним варто стежити за актуальними прогнозами магнітних бур.