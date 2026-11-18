Люди идут по улице во время снегопада. Фото иллюстративное: УНІАН

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на среду, 18 ноября. Страна будет находиться под влиянием атмосферного фронта. Будет облачно, пройдут дожди, но с юга по-прежнему будет поступать теплый воздух.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Прогноз погоды в Украине на 18 ноября

Карта "Погода в Украине 18 ноября 2026 года". Фото: facebook.com/UkrHMC

Будет облачно. Пройдут умеренные дожди. Ночью в Карпатах и на Закарпатье осадки будут значительными. В Карпатах дождь будет сопровождаться мокрым снегом. В большинстве южных областей ночью обойдется без существенных осадков.

Скорость преимущественно южного ветра — 7–12 м/с. В Карпатах, а днем еще и на востоке и юго-востоке ожидаются порывы до 15–20 м/с.

Ночью похолодает до +2...+8 °С. Днем воздух прогреется до +8...+13 °С. На юго-востоке будет прохладнее: днем +5...+10 °С.

Читайте также:

Карта температур в Украине на 18 ноября 2026 года от Meteopost.com

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области

Облачно. Ожидаются дожди. Ветер с юга достигнет 7–12 м/с. Ночью температура в области снизится до +2...+7 °С, а в столице — до +3...+5 °С. Днем в Киеве ожидается +10...+12 °С, а в Киевской области — +8...+13 °С.

Утром во время тумана видимость будет составлять 200–500 метров. Синоптики предупреждают об I, желтом, уровне опасности.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Climate Impact Company сообщал, что зимний сезон 2026–2027 годов в Европе может оказаться теплее средних климатических показателей. В Украине возможны кратковременные периоды морозов и снегопадов. Похолодание наиболее вероятно в январе.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды (NOAA) писал, что до конца ноября ожидается относительно спокойная геомагнитная обстановка. Сильных штормов не предвидится. Несмотря на это, метеозависимым людям стоит следить за актуальными прогнозами магнитных бурь.