Мобілізований хасид Карлінський служитиме лікарем в ЗСУ

Мобілізований ізраїльський хасид служитиме лікарем ЗСУ
Мобілізований 49-річний ізраїльський хасид з українським громадянством Йонатан Карлінський зараз перебуває в навчальному центрі на Одещині. Він готується до призначення лікарем у військову частину на Харківщині.
Про це повідомляє YNET з посиланням на Федерацію єврейських громад України, передає Новини.LIVE.
Мобілізація хасида
Попри звернення родини та правозахисників, підстав для звільнення Йонатана Карлінського немає.
Встановлено, що 49-річний мешканець ізраїльського міста Бейтар-Ілліт є громадянином Ізраїлю, проте народився в Україні та має український паспорт.
Чоловік прибув до Умані на святкування Рош га-Шана, однак під час спроби виїхати через румунсько-український кордон був затриманий прикордонниками. Під час перевірки документів з'ясувалося, що він підлягає мобілізації.
Зокрема, заяви про наявність пільги для багатодітного батька виявилися хибними, оскільки чоловік має лише одну доньку.
Приблизно тиждень тому військовослужбовці поінформували ФЄГУ, що Карлінський перебуває у пункті тимчасового тримання в Одесі.
За участі рабина Шнеура Віглера та головного рабина Одеси й півдня України Авраама Вольфа йому організували кошерне харчування та забезпечили дотримання його прав.
Чоловікові також передали молитовник, продукти для Шабату та Йом-Кіпуру, а до свята Суккот — традиційні "чотири види рослин".
Адвоката родини Шломо Хадада поінформували, що чоловік не воюватиме на передовій, а служитиме лікарем на тиловій базі на відстані від бойових дій. Крім того, на відео, яке зняли військову, Карлінський повідомив, що почувається добре.
У ФЄГУ зазначають, що медичні знання Карлінського та його попередній військовий досвід роблять його особливо потрібним армії на тлі гострої нестачі особового складу.
Голова Федерації рабин Меїр Стамблер наголосив, що в умовах війни Україна потребує кожного громадянина, тому звільнення чоловіка від служби наразі не розглядають.
Як писали Новини.LIVE, під час виїзду з України затримали громадянина Ізраїлю, який також має українське громадянство. Згодом стало відомо, що чоловік перебуває на Одещині.
А у ДПСУ уточнили, що не проводять мобілізаційних заходів у пунктах пропуску через державний кордон. Карлінського передали представникам Національної поліції України для подальшої перевірки.