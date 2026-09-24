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Головна Новини дня Мобілізований ізраїльський хасид служитиме лікарем ЗСУ

Мобілізований ізраїльський хасид служитиме лікарем ЗСУ

Ua ru
24 вересня 2026 17:26
Мобілізований хасид Карлінський служитиме лікарем в ЗСУ
Співробітники ТЦК. Фото: УНІАН

Мобілізований 49-річний ізраїльський хасид з українським громадянством Йонатан Карлінський зараз перебуває в навчальному центрі на Одещині. Він готується до призначення лікарем у військову частину на Харківщині.

Про це повідомляє YNET з посиланням на Федерацію єврейських громад України, передає Новини.LIVE.

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Мобілізація хасида

Попри звернення родини та правозахисників, підстав для звільнення Йонатана Карлінського немає.

Встановлено, що 49-річний мешканець ізраїльського міста Бейтар-Ілліт є громадянином Ізраїлю, проте народився в Україні та має український паспорт.

Чоловік прибув до Умані на святкування Рош га-Шана, однак під час спроби виїхати через румунсько-український кордон був затриманий прикордонниками. Під час перевірки документів з'ясувалося, що він підлягає мобілізації.

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Зокрема, заяви про наявність пільги для багатодітного батька виявилися хибними, оскільки чоловік має лише одну доньку.

Приблизно тиждень тому військовослужбовці поінформували ФЄГУ, що Карлінський перебуває у пункті тимчасового тримання в Одесі.

За участі рабина Шнеура Віглера та головного рабина Одеси й півдня України Авраама Вольфа йому організували кошерне харчування та забезпечили дотримання його прав.

Чоловікові також передали молитовник, продукти для Шабату та Йом-Кіпуру, а до свята Суккот — традиційні "чотири види рослин".

Адвоката родини Шломо Хадада поінформували, що чоловік не воюватиме на передовій, а служитиме лікарем на тиловій базі на відстані від бойових дій. Крім того, на відео, яке зняли військову, Карлінський повідомив, що почувається добре.

У ФЄГУ зазначають, що медичні знання Карлінського та його попередній військовий досвід роблять його особливо потрібним армії на тлі гострої нестачі особового складу.

Голова Федерації рабин Меїр Стамблер наголосив, що в умовах війни Україна потребує кожного громадянина, тому звільнення чоловіка від служби наразі не розглядають.

Як писали Новини.LIVE, під час виїзду з України затримали громадянина Ізраїлю, який також має українське громадянство. Згодом стало відомо, що чоловік перебуває на Одещині.

А у ДПСУ уточнили, що не проводять мобілізаційних заходів у пунктах пропуску через державний кордон. Карлінського передали представникам Національної поліції України для подальшої перевірки.

Одеса ЗСУ Харків Україна хасиди мобілізація лікарі
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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