Мобилизированный хасид Карлинский будет служить врачом в ВСУ

Сотрудники ТЦК. Фото: УНИАН

Мобилизованный 49-летний израильский хасид с украинским гражданством Йонатан Карлинский в настоящее время находится в учебном центре в Одесской области. Он готовится к назначению врачом в воинскую часть в Харьковской области.

Об этом сообщает YNET со ссылкой на Федерацию еврейских общин Украины, передает Новини.LIVE.

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Мобилизация хасида

Несмотря на обращения семьи и правозащитников, оснований для освобождения Йонатана Карлинского нет.

Установлено, что 49-летний житель израильского города Бейтар-Иллит является гражданином Израиля, однако родился в Украине и имеет украинский паспорт.

Мужчина прибыл в Умань на празднование Рош ха-Шана, однако при попытке выехать через румынско-украинскую границу был задержан пограничниками. В ходе проверки документов выяснилось, что он подлежит мобилизации.

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В частности, заявления о наличии льготы для многодетного отца оказались ложными, поскольку у мужчины есть только одна дочь.

Примерно неделю назад военнослужащие сообщили ФЕГУ, что Карлинский находится в пункте временного содержания в Одессе.

При участии раввина Шнеура Виглера и главного раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа ему организовали кошерное питание и обеспечили соблюдение его прав.

Мужчине также передали молитвенник, продукты для Шаббата и Йом-Кипура, а к празднику Суккот — традиционные "четыре вида растений".

Адвоката семьи Шломо Хадада проинформировали, что мужчина не будет воевать на передовой, а будет служить врачом на тыловой базе вдали от боевых действий. Кроме того, на видео, снятом военными, Карлинский сообщил, что чувствует себя хорошо.

В ФЕГУ отмечают, что медицинские знания Карлинского и его предыдущий военный опыт делают его особенно нужным армии на фоне острой нехватки личного состава.

Председатель Федерации раввин Меир Стамблер подчеркнул, что в условиях войны Украина нуждается в каждом гражданине, поэтому вопрос об освобождении мужчины от службы пока не рассматривается.

Как писали Новини.LIVE, при выезде из Украины задержали гражданина Израиля, который также имеет украинское гражданство. Впоследствии стало известно, что мужчина находится в Одесской области.

А в ГПСУ уточнили, что не проводят мобилизационных мероприятий в пунктах пропуска через государственную границу. Карлинского передали представителям Национальной полиции Украины для дальнейшей проверки.