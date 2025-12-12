Відео
Мінус літак і пілоти — дрони атакували аеродром "Кача" в Криму

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 00:06
Партизани звітують про втрати серед вертолітників РФ - знищення борту Ан-26 в Криму
Літак РФ Ан-26. Ілюстративне фото: росЗМІ

Українські сили вразили військовий аеродром "Кача" поблизу Севастополя. Результат атаки — знищений військово-транспортний літак Ан-26 та втрати серед особового складу росіян.

Про це повідомляють моніторингові канали та рух спротиву "Атеш".

Влучний приліт по "Качі" 

Мінус літак і пілоти — дрони атакували аеродром "Кача" в Криму - фото 1
Визнання втрат самими окупантами. Фото: Скриншот

Першим про втрату борту написав російський Telegram-канал, який висвітлює життя військової авіації окупантів. Офіційна влада РФ традиційно мовчить. Але профільні ресурси ворога приховувати правду не стали.

Інформацію доповнили кримські партизани. Рух "Атеш" заявив, що їхні агенти надали "серйозну допомогу Силам оборони України" в організації цієї операції. Ще вдень підпільники попереджали: військові об'єкти в Севастополі та Качі — під прицілом.

Мінус літак і пілоти — дрони атакували аеродром "Кача" в Криму - фото 2
Підтвердження від партизанського руху "Атеш". Фото: Скриншот

Втрати окупантів в Криму

Технікою справа не обмежилася. У соцмережах ворога шириться інформація про численні жертви серед російських військових.

Зокрема, йдеться про ліквідованих та поранених вертолітників, які базувалися на цьому летовищі. Точні цифри наразі невідомі — окупаційна адміністрація Криму блокує витік даних.

Раніше заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін пояснив, як окупантам вдається просуватися на фронті попри значні втрати. За його словами, росіяни намагаються ігнорувати це.

Також повідомлялось, що командування РФ масово приховує втрати на Покровському напрямку. Вбитих окупантів оформляють як таких, що самовільно залишили частину.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
